Trump’ın zengin vergisi planı: Milyonerler için yeni dönem mi başlıyor?

ABD Başkanı Donald Trump milyonerlerden ek vergi alınması için harekete geçti. Trump yıllık 2,5 milyon dolar ve daha fazla kazanan zenginlerden alınan verginin yükseltilmesini istiyor.

Trump kongre üyelerine baskı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimlerini dengelemek amacıyla en zengin Amerikalılara yönelik vergi oranlarının artırılması için Kongre üyelerine baskı yapıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre Trump’ın önerisi, yıllık geliri en az 2,5 milyon dolar olan bireyler veya 5 milyon dolar kazanan çiftler için yüzde 39,6’lık yeni bir vergi dilimi oluşturulmasını içeriyor.

Vergi avantajının kaldırılması da gündemde

Başkan Trump, bu talebini çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde de dile getirdi. Trump ayrıca risk sermayesi ve özel sermaye fonu yöneticilerinin yararlandığı taşınan kâr vergi avantajının kaldırılması yönündeki isteğini de yineledi.

Yeni vergi planı onaylanırsa 2017 öncesi seviyeye dönecek

Kongre, Trump’ın yüzde 39,6’lık yeni vergi planını onaylarsa en yüksek vergi dilimi Trump’ın 2017’deki vergi indirimlerinden önceki seviyeye dönmüş olacak. Şu anda bireyler için en yüksek vergi oranı yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.