Trump'tan AB'ye gümrük vergisi adımı: Yüzde 25'e çıkaracağım

Trump, gelecek haftaya AB menşeli otomobil ve ağır vasıtalara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Trump, gümrük vergisi artışının AB'den ithal edilen araçlar için geçerli olduğunu, ABD fabrikalarında üretilen otomobil ve kamyonlara ise gümrük vergisi uygulanmayacağını söyledi. Trump, Amerikan otomobil ve kamyon üretim tesislerine şu anda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ve bunun sektör tarihinde bir rekor olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Ağustos 2025'te otomobil ve otomobil parçalarına %15 oranında gümrük vergisi getiren ve şartları 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olacak bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırdı. 21 Ağustos 2025'te duyurulan çerçeve, önceki seviyelerdeki gümrük vergilerini azaltmayı ve ticaret anlaşmazlıklarını çözmeyi amaçlıyordu.

Trump son zamanlarda NATO'nun İran savaşına verdiği desteği eleştirmiş ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gergin bir ilişki sürdürmüştü. Perşembe günü Trump, Merz'e İran savaşına karışmak yerine Rusya-Ukrayna çatışmasına ve iç meselelere odaklanmasını söyledi.