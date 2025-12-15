Trump'tan açıklama geldi: Yeni Fed Başkanını ne zaman atayacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri sürerken, Powell'ın olası haleflerine ilişkin tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Trump, yeni Fed başkanının faizlerin düşmesini arzulayacağını ifade ederken, enflasyon ve deflasyon dengesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu kaydetti.

Trump, yakında yeni Fed başkanını seçeceğini ve seçilecek kişinin faiz oranlarının düşmesini görmek isteyen biri olacağını vurguladı.

Enflasyonun şu anda 'nötralize edildiğini' belirten Trump, deflasyonun ise birçok açıdan enflasyondan daha kötü olduğunu ve kimsenin deflasyon istemeyeceğini dile getirdi.