Trump'tan akaryakıt vergisi açıklaması: Bir süreliğine askıya alabilirim

Trump, artan jet yakıtı maliyetleriyle karşı karşıya kalan havayolu şirketlerine yönelik olası bir destek planına sıcak bakmadığını belirtti.

CBS News'in haberine göre, İran krizi nedeniyle ABD'de benzin fiyatlarının hızla yükselmesi üzerine Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada 18 sentlik federal akaryakıt vergisinin bir süreliğine askıya alınmasını istediğini belirtti.

Trump, CBS'e yaptığı açıklamada, "Benzin vergisini bir süre kaldıracağız ve benzin fiyatları düştüğünde, kademeli olarak yeniden uygulamaya koyacağız." dedi.

Havayolu şirketleri için bir kurtarma planının gerçekten sunulmadığını ifade eden Trump, havayollarının durumunun fena olmadığını söyledi.