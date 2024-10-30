Trump’tan Avrupa’ya tehdit!

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerini kazanması halinde Avrupa Birliği'nin yeterince Amerikan ihracatı almadığı için "büyük bir bedel ödemek" zorunda kalacağını söyledi.

"Bakın size ne diyeceğim, Avrupa Birliği kulağa çok hoş, çok sevimli geliyor, değil mi? Bir araya gelen tüm küçük güzel Avrupa ülkeleri" diyen Trump, "Trump karşılıklı ticaret yasasını" geçirme sözü verdi.

Trump, "Arabalarımızı almıyorlar. Tarım ürünlerimizi almıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca ve milyonlarca araba satıyorlar. Hayır, hayır, hayır, büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaklar" dedi.

Trump tüm ülkelerden yapılan ithalata yüzde 10, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 60 gümrük vergisi getirme sözü verdi. Ekonomistler, bunların dünya çapında tedarik zincirlerini vuracağı, muhtemelen misillemeyi tetikleyeceği ve maliyetleri artıracağı konusunda uyarıyor. Demokratik olarak yönetilen Tayvan'ın savunması için ABD'ye ödeme yapması gerektiğini ve Amerika'nın yarı iletken işini aldığını söyleyerek Tayvan'ı tedirgin etti. ABD, resmi diplomatik bağları olmamasına rağmen Çin'in hak iddia ettiği Tayvan'a kendini savunması için gerekli araçları sağlamakla yükümlüdür. Demokrat Kamala Harris, salı günü Washington'da düzenlenen en büyük mitinginde toplanan on binlerce kişiyi, başkanlık yarışının son haftasına girilirken Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın kontrolsüz güç peşinde koştuğu konusunda uyardı.

Harris, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde kampanyasının kapanış konuşması olarak adlandırdığı konuşmasında, "Bu, dengesiz, intikam takıntılı, kinle dolu ve kontrolsüz güç peşinde koşan biri" dedi.