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Trump'tan BRICS ülkelerine yüzde 10 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "Amerikan karşıtı politikalarına" uyum sağlayan ülkelere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Trump'tan BRICS ülkelerine yüzde 10 gümrük vergisi tehdidi
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Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda “BRICS’in Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan her ülkeye EK YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ uygulanacaktır. Bu politikada hiçbir istisna olmayacaktır” dedi

Trump’ın açıklaması, BRICS bloğuna üye gelişmekte olan ülkelerin Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir zirve için bir araya geldiği sırada geldi.

BRICS grubu ülkeler; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Endonezya ve İran’dan oluşuyor. Blok kendisini, “Küresel Güney ülkeleri için siyasi ve diplomatik bir koordinasyon forumu ve çeşitli alanlarda iş birliği platformu” olarak tanımlıyor.

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