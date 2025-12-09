Trump’tan Çin’e çip satışına şartlı izin açıklaması: 'Başkan Xi’ye bildirdim ve olumlu karşıladı'

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda ABD üretimi yüksek teknoloji ürünü çiplerin yabancı ülkelere satışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

NVIDIA’nın ürettiği bazı çiplerin ihracına şartlı olarak izin verileceğini belirten Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e, ABD’nin NVIDIA’nın H200 çiplerini Çin’deki ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine, ulusal güvenliğin sürdürülebilmesini sağlayan şartlar altında izin vereceğini bildirdim. Başkan Xi bunu olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı.

Buradan elde edilecek gelirin yüzde 25’inin ABD’ye ödeneceğini söyleyen Trump, "Bu politika Amerikan işlerini destekleyecek, ABD’de üretimi güçlendirecek ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacak" dedi.

Trump, Biden yönetimini suçladı

Joe Biden yönetimininin büyük ABD şirketlerini kimsenin istemediği düşük kaliteli ürünleri üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladığını savunan Trump "Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikalı işçilere zarar veren berbat bir fikirdi. O dönem bitti" dedi.

"Aynı yaklaşım diğer ABD şirketleri için de geçerli olacak"

ABD’nin ulusal güvenliğini korumayı sürdüreceklerini vurgulayan Trump, "Amerika’nın iş potansiyelini artıracağız ve Amerika’nın yapay zekâdaki liderliğini sürdüreceğiz. NVIDIA’nın ABD’li müşterileri, anlaşmanın bir parçası olmayan, son derece gelişmiş Blackwell ve yakında gelecek Rubin çipleriyle zaten ilerliyor. Yönetimim her zaman önce Amerika ilkesini gözetir. Ticaret Bakanlığı ayrıntıları netleştiriyor ve aynı yaklaşım AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de geçerli olacak" ifadelerini kullandı.