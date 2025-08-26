Trump'tan dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere vergi tehdidi

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek vergiler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

ABD Başkanı olarak Amerikan teknoloji şirketlerine "saldıran" ülkelere karşı duracağını belirten Trump, dijital vergiler, dijital hizmetler mevzuatı ve dijital piyasa düzenlemelerinin Amerikan teknolojisine zarar vermek veya ayrımcılık yapmak amacıyla tasarlandığını savundu.

Trump, bu uygulamaların Çin'in en büyük teknoloji şirketlerine ise hiçbir engel oluşturmadığını belirterek, bunun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:
"Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadıkça, ABD Başkanı olarak, o ülkenin ABD'ye yaptığı ihracata önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek koruma altındaki teknolojimiz ve çiplerimiz için ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiririm. Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika’ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi takdirde sonuçlarına katlanmayı göze alın."

