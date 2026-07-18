Trump'tan enflasyon yorumu: "Amerika'nın Altın Çağı başladı"

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayı enflasyon verisini Truth Social hesabından değerlendirdi.

Enflasyon rakamlarının ‘harika haberler içerdiğini’ söyleyen Trump, “Fiyatlar, altı yılı aşkın bir sürenin en büyük aylık düşüşünü kaydetti. Haziran ayı TÜFE verisi, Bloomberg'in anketine katılan tüm ekonomistlerin (tam 67 kişi!) tahminlerinin altında gerçekleşti. Benzin, elektrik, araç sigortası, otel konaklaması ve reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere fiyatlarda genel bir düşüş yaşandı. Güçlü ücret artışı ve Haziran ayındaki fiyat düşüşleri sayesinde, reel ücretler yüzde 0,8 gibi önemli bir oranda yükseldi. Ülkemize yatırım akışı hızlanırken, fabrika inşaatları ve imalat sektörü istihdamı artıp fiyatlar düşerken, gurur duyulacak çok şey var; Amerika'nın Altın Çağı başladı!” ifadelerini kullandı.

Ülkede haziran ayında tüketici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,4'lük düşüş gerçekleşmişti. Haziran ayında yıllık enflasyon ise yüzde 3,5’e gerilemişti.