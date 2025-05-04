Trump'tan, Fed Başkanı Powell için yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Jerome Powell'ı Mayıs 2026'da görev süresi dolmadan Fed Başkanlığı görevinden almayacağını söylerken, merkez bankacısını "tam bir sert" olarak tanımladı ve Fed'in faiz oranlarını düşürmesi çağrılarını yineledi.

Pazar günü NBC News kanalında yayınlanan "Meet the Press with Kristen Welker" programına verdiği mülakatta Trump, Powell'ın kendisinin hayranı olmadığını ancak Fed'in bir noktada faiz oranlarını düşürmesini beklediğini söyledi.

Trump,"Onları indirmeli. Ve bir noktada indirecek. İndirmemeyi tercih ediyor çünkü benim hayranım değil. Bilirsiniz, benden hoşlanmıyor çünkü onun tam bir kasıntı olduğunu düşünüyorum," dedi.

Powell'ı 2026'da başkanlık görevi sona ermeden görevden alıp almayacağı sorulduğunda Trump en kesin yalanlamasını yaparak "Hayır, hayır, hayır. Bu tamamen saçmalıktı - bunu neden yapayım ki? O kişiyi kısa bir süre sonra değiştireceğim."