Trump'tan Fed Başkanı Powell'a dava tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a karşı dava açılmasına izin vermeyi düşündüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ın faiz oranını düşürmesi gerektiğini yineleyen Trump, her zaman geç kalmasıyla verdiği zararın haddi hesabı olmadığını kaydetti.

Trump, "Neyse ki ekonomi o kadar iyi ki Powell ve kayıtsız yönetim kurulunu alt ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump ayrıca, "Yine de Fed binalarının inşasını yönetirken yaptığı korkunç ve son derece beceriksiz iş nedeniyle Powell'a karşı büyük bir dava açılmasına izin vermeyi düşünüyorum. 50 milyon dolar olması gereken bir onarım işi için 3 milyar dolar harcandı. Hiç iyi değil." ifadelerini kullandı.

