Trump'tan Fed mesajı: Faiz kararı tamamen Warsh'a bağlı değil

ABD Başkanı Donald Trump, Punchbowl News'e verdiği röportajda, seçimden önce faiz oranlarını artırmaktan kaçınıp kaçınmama kararının "tamamen olmasa da" Fed Başkanı Kevin Warsh'a bağlı olduğunu söyledi.

Trump, "Bu biraz ona bağlı, ama tamamen değil. Çok siyasi bir yönetim kurulu var... Karar tamamen ona ait değil; bir kurula bağlı. Bence o harika biri. Onu eleştirmeyeceğim" dedi.

Trump'ın açıklamaları, Fed'in para politikasına ve Warsh'ın faiz konusundaki tutumuna ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Powell'ı sert sözlerle eleştirmişti

Trump, önceki Fed Başkanı Jerome Powell'ı para politikası nedeniyle defalarca hedef almıştı. Powell'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, politika faizinin düşürülmesi çağrısında bulunmuş ve Powell'ın görevden ayrılması gerektiğini ima eden açıklamalar yapmıştı.