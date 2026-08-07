Trump'tan Fed mesajı: Faiz kararı tamamen Warsh'a bağlı değil
ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde Fed'in faiz artırıp artırmayacağına ilişkin kararın yalnızca Başkan Kevin Warsh'a ait olmadığını söyledi. Fed yönetimini "çok siyasi" olarak nitelendiren Trump, Warsh için ise "Bence o harika biri" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Punchbowl News'e verdiği röportajda, seçimden önce faiz oranlarını artırmaktan kaçınıp kaçınmama kararının "tamamen olmasa da" Fed Başkanı Kevin Warsh'a bağlı olduğunu söyledi.
Trump, "Bu biraz ona bağlı, ama tamamen değil. Çok siyasi bir yönetim kurulu var... Karar tamamen ona ait değil; bir kurula bağlı. Bence o harika biri. Onu eleştirmeyeceğim" dedi.
Trump'ın açıklamaları, Fed'in para politikasına ve Warsh'ın faiz konusundaki tutumuna ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.
Powell'ı sert sözlerle eleştirmişti
Trump, önceki Fed Başkanı Jerome Powell'ı para politikası nedeniyle defalarca hedef almıştı. Powell'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, politika faizinin düşürülmesi çağrısında bulunmuş ve Powell'ın görevden ayrılması gerektiğini ima eden açıklamalar yapmıştı.