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Trump'tan Fed'e bir kez daha faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyon artışına rağmen tüketici fiyatlarının düşük olduğunu savunarak Fed'e faiz indirimi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
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Trump'tan Fed'e bir kez daha faiz indirimi çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump, tüketici fiyatlarının düşük olduğunu belirterek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüketici Fiyatları DÜŞÜK. Fed faizini düşürün. ŞİMDİ!!!” ifadelerini kullandı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, ülkede tüketici fiyatları Haziran’da son beş ayın en hızlı artışını kaydetti. Bazı mallarda yaşanan maliyet artışları bu yükselişte etkili olurken, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin hissedilmeye başlandığı ve Fed’in olası bir faiz indirimini Eylül’e kadar erteyebileceği değerlendiriliyor.

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