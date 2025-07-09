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Trump'tan Fed'e çağrı: Faiz oranları en az 3 puan düşürülmeli!

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’i yeniden eleştirerek faiz oranlarının en az 3 puan düşürülmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Trump'tan Fed'e çağrı: Faiz oranları en az 3 puan düşürülmeli!
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasını eleştirdi. Trump ancak bu kez el yükseltti, arzu ettiği faiz oranını 3'e çıkardı.

“Fed faiz oranımız EN AZ 3 puan fazla” diyen Trump, bu durumun ABD’ye her yıl ‘yeniden finansman maliyetlerinde puan başına 360 milyar dolara’ mal olduğunu savundu.

Trump açıklamasında ayrıca, ülkede enflasyon olmadığını ve şirketlerin Amerika’ya akın ettiğini belirterek, “Dünyanın en sıcak ülkesi!” ifadesini kullandı.

Trump mesajını büyük harflerle yazdığı çağrısıyla tamamladı:
“FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLSÜN"

 

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