Trump'tan gümrük vergisi uyarısı: Ulusal güvenlik felaketi olur

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin gümrük vergilerini yasa dışı sayması halinde 2 trilyon doları aşacak geri ödemenin “ulusal güvenlik felaketi” olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Yüksek Mahkeme’nin başkanın uyguladığı tarifelerle acil durum yetkilerini aştığına karar vermesi durumunda ödenmesi gereken tutara ilişkin paylaşım yaptı.

Bu durumda yapılacak "geri ödeme" tutarının, "sahte muhalefetin" açıkladığı rakamlardan çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Trump, bu muhalefetin büyük kısmının ABD'ye misilleme olmadan vergi uygulayabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan yabancı ülkelerden geldiğini öne sürdü.

Trump, Yüksek Mahkemeyi yanıltmak için düşük rakamlar verildiğini savunarak, "Gümrük vergisi gelirleri ve yatırımlar olarak geri ödememiz gereken gerçek rakam 2 trilyon doları aşacaktır ve bu, başlı başına bir ulusal güvenlik felaketi olur." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Trump'ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmalarını dinlemişti.

