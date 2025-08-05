Trump’tan Hindistan’a Rus petrolü tehdidi: 24 saat içinde gümrük vergileri artıracağız

Trump açıklamasında Hindistan’la yaşanan temel anlaşmazlığın yüksek gümrük tarifeleri olduğunu vurgulayan Trump, “Hindistan şimdiye kadarki en yüksek gümrük vergilerinden vazgeçti, bize sıfır gümrük vergisi uygulayacaklar ve ithalatımıza izin verecekler. Ancak bu yeterli değil, çünkü petrol konusunda yaptıkları şey iyi değil,” dedi.

“Savaş makinesini körüklüyorlar”

Trump, yaptığı açıklamada Hindistan’ın Rusya’dan petrol almasının Ukrayna’daki savaşı körüklediğini ileri sürdü. Hindistan’ın ABD mallarına sıfır gümrük vergisi uygulama teklifinin yeterli olmadığını dile getiren Trump, “Onlar savaş makinesini körüklüyorlar ve bunu yapmaya devam ederlerse ben mutlu olmayacağım,” ifadelerini kullandı.

Hindistan’dan fiyat istikrarı savunması

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hindistan hükümetinden bir kaynak ise, Rusya’dan yapılan petrol ithalatının küresel fiyatların istikrar kazanmasına katkı sağladığını savundu. Hindistan’ın, diğer bölgelerdeki arz üzerindeki baskıyı hafiflettiği görüşüne yer verilen açıklamada, “Rus petrolü almayı durdurursak, dengeyi korumak ve fiyatların fırlamasını önlemek için bu varilleri kim ikame edecek? 2022'de fiyatların varil başına 137 dolara çıktığı durumun tekrarlanmasını istemiyoruz,” değerlendirmesi yapıldı.

İthalat yüzde 1 arttı

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı ve tüketicisi konumunda olan Hindistan, ihtiyaç duyduğu petrolün üçte birinden fazlasını Rusya’dan temin ediyor. 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde Hindistan, Rusya’dan günlük ortalama 1,75 milyon varil ham petrol ithal etti. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1’lik artış anlamına geliyor.

Hindistan, Batı ülkelerinin Rusya’yla ilişkileri sınırlandırma yönündeki çağrılarına rağmen, Moskova ile uzun süredir devam eden bağlarını ve enerji ihtiyacını gerekçe göstererek bu baskıya karşı çıkmayı sürdürüyor.

Yeni yaptırımlar gündemde

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Rusya’nın Ukrayna ile savaşın sona erdirilmesine yönelik bir adım atmaması durumunda, 8 Ağustos’tan itibaren Rusya’ya ve bu ülkeden ithalat yapan ülkelere yönelik yeni yaptırımların devreye alınacağını duyurdu.