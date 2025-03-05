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Trump'tan iki ülkeye otomobil vergilerinde 1 aylık muafiyet kararı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan gelen otomobillere uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisini bir ay süreyle askıya aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Trump'tan iki ülkeye otomobil vergilerinde 1 aylık muafiyet kararı
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın Çarşamba günü Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü söyleyen Leavitt, muafiyetin ABD, Meksika ve Kanada arasındaki 2020 ticaret anlaşmasının şartlarına uyan otomobiller için geçerli olacağını belirtti.

Trump'ın USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için muafiyet tanıdığını aktaran Leavitt, karşılıklı vergilerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineledi.

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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