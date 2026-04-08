Trump’tan İran savaşı bütçesinde geri adım

Yetkililerin Washington Post'a verdikleri bilgilere göre, Trump yönetiminin Kongre’den talep etmesi beklenen İran savaşı finansman miktarının 80 milyar ila 100 milyar dolar arasında olması öngörülüyor. Bu rakam, çatışmanın maliyetlerini karşılamak için daha önce gündeme getirilen bir teklifin yarısından daha az bir tutara denk geliyor.

ABD’li yetkililer ve konu hakkında bilgi sahibi diğer kaynaklar, Trump yönetiminin İran savaşı için ek finansman arayışı planını, Kongre’de muhtemelen tartışmalı geçecek bir mücadele öncesinde önemli ölçüde azaltmayı beklediğini bildirdi.