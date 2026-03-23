Trump’tan İran talimatı: Enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik

ABD Başkanı Donald Trump, son iki gün içinde İran ile Orta Doğu'daki çatışmanın tam ve kapsamlı biçimde çözüme kavuşturulmasına yönelik "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Trump, bu görüşmelerin olumlu seyri nedeniyle İran’daki enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş gün süreyle ertelenmesi talimatı verdiğini belirtti. Bu kararın, devam eden toplantıların ve müzakerelerin başarısına bağlı olduğunu vurguladı.

Piyasa ne tepki verdi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yüzde 14 düşerek 92 doların altını gördü. Brent petrol saat 14.42 itibarıyla ise, yüzde 6,05 kayıpla 100 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda ons altın 4536 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda cuma gününe göre yalnızca yüzde 2 kayıpla 4411 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş ise, erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederek cumaya göre yüzde 0,56 artışla 69,61 dolara ulaştı.

ABD vadelileri de yükseliş kaydetti: S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,9, Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,67, DOW vadeli endeksi yüzde 1,85 arttı.

Avrupa tarafında ise, STOXX Europe 600 Enerji Endeksi Trump’ın açıklaması sonrasında yüzde 3,1 yükseliş kaydetti.

Almanya’da güne yüzde 2 düşüşle başlayan DAX endeksi yüzde 3 yükselişle güne devam ediyor.

Bitcoin yüzde 3,5 yükselişle 71 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı.

Borsa İstanbul yeşile döndü

Borsa İstanbul 100 endeksi, haber öncesi yüzde 3'e yakın değer kaybındayken; sonrasında pozitif tarafa geçti. Gün içinde yüzde 6,8 oranında düşüş kaydeden bankacılık endeksinde satış baskısı, yüzde 1 seviyesinin altına kadar geriledi.

Ancak sonrasında yeniden kayıplarını derinleştiren Borsa İstanbul da, saat 14.46 itibarıyla BIST100 endeksi yüzde 0,46; bankacılık endeksi ise yüzde 2,79 düşüşle işlem görüyor.

VİOP'ta BIST 30 kontratları Trump'ın açıklamalarının etkisiyle yüzde 1,5 yükselişe geçti.