Trump’tan konut hamlesi: Bankalara ev yasağı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Başkan Trump, Wall Street bankalarının müstakil konut piyasasındaki etkisini sınırlamak için yeni bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

Kararnamede, “Amerikan aileleri için müstakil konut arzını korumak ve ev sahipliğine giden yolları artırmak amacıyla, büyük kurumsal yatırımcıların aileler tarafından satın alınabilecek müstakil evleri almaması yönetimimizin politikasıdır” ifadesi yer aldı.

Kararname, yönetimin 60 gün içinde müstakil konut satışlarına yönelik kısıtlamalara ilişkin rehber yayımlamasını öngörüyor.

Ayrıca Hazine Bakanı’na, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil evleri edinmesine veya elinde tutmasına ilişkin mevcut kural ve rehberleri gözden geçirmesi ve gerekirse revize etmesi talimatı veriliyor.

Komisyona antitröst yaptırımlarını önceliklendirme görevi

Adalet Bakanlığı ile Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) da yerel müstakil konut piyasalarında büyük yatırımcıların "kayda değer" alımlarını—seri alımlar dahil—rekabet karşıtı etkiler açısından inceleme ve özellikle koordineli boş bırakma ile fiyatlama stratejilerine karşı antitröst yaptırımlarını önceliklendirme görevi verildi.

2008 finansal krizinin ardından Blackstone, American Homes 4 Rent ve Progress Residential gibi kurumlar binlerce müstakil ev satın almıştı. Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi’nin (GAO) 2024 tarihli çalışmasına göre, Haziran 2022 itibarıyla kurumsal yatırımcılar ABD genelindeki müstakil kiralık evlerin yaklaşık %3’üne, yani 450 bin konuta sahipti.