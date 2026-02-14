Trump’tan yine geri adım: Çelik ve alüminyum tarifeleri için sinyal verdi

Trump’ın liderliğinde ABD yönetimi, çelik ve alüminyum içeren bazı ürünlerde uygulanan gümrük vergilerinin geri çekilebileceği sinyalini verdi. Olası adım, son üç ayda tarifeleri düşürmeye yönelik birden fazla düzenlemenin ardından gündeme geldi.

Financial Times haberine göre, Beyaz Saray, metal içeren çeşitli ürünlerde tarifeleri azaltmayı planlıyor. Yetkililer henüz nihai bir karar alınmadığını belirtse de söz konusu düzenleme ticaret politikalarında daha geniş bir yumuşamanın parçası olarak değerlendiriliyor.

Enflasyon etkisi

Tarife değişiklikleri, gıda ürünlerindeki vergilerin düşürülmesinden ticaret ortaklarıyla gerilimin azaltılmasına ve tüketicilere sınırlı yansıması beklenen geniş muafiyetler içeren yeni planlara kadar uzanıyor.

Uzmanlar, yönetimin yaklaşımındaki bu değişimin, satın alma gücünün siyasi gündemde öne çıkmasıyla hız kazandığını belirtiyor.

Dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, özellikle politik açıdan hassas bazı gıda kalemlerinde fiyatların gerilediğine de işaret etti. Bu gelişme, tarifelerde olası gevşemenin ekonomik etkilerinin şimdiden hissedilmeye başlandığı yorumlarına yol açtı.