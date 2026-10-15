TSMC rekor kâr açıklamaya devam ediyor

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Deniz Güldağ

Tayvan merkezli şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 763,1 milyar Tayvan dolarına (23,6 milyar dolar) yükseldi. Şirketin geliri ise yüzde 51 artışla 1,5 trilyon Tayvan dolarına (46,3 milyar dolar) ulaştı.

Çip sektöründeki büyümenin merkezinde yer alan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dünyanın en gelişmiş çiplerinin yüzde 90'ından fazlasını üretiyor. Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerinin önemli tedarikçileri arasında bulunan şirket, gelişmiş çiplerin üretiminde Samsung ve Intel karşısındaki liderliğini de sağlamlaştırdı.

TSMC hisseleri, Asya piyasalarında yapay zeka yatırımlarına yönelik artan endişeler sebebiyle yaşanan genel satış dalgasının etkisiyle bilanço açıklaması öncesinde yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Buna karşın şirketin hisseleri son 12 ayda yaklaşık üçte iki oranında değer kazandı. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan TSMC, Asya'nın en değerli şirketi konumuna yükselirken piyasa değeri Samsung'un yaklaşık iki katına çıktı.