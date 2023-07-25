TSMC'den 2,9 milyar dolarlık yeni yatırım hazırlığı

Çip üretimi için ülkeler yatırım teşviki yarışına girerken sektörün önemli oyuncuları da yatırım planlarını hızlandırıyor.

Son olarak TSMC, Tayvan'daki gelişmiş bir çip paketleme tesisine yaklaşık 90 milyar Tayvan doları (yaklaşık 2,87 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

TSMC, tesisin Tayvan'ın kuzeyindeki Tongluo Bilim Parkı'nda yer alacağını belirterek, yatırımın yaklaşık bin 500 istihdam yaratmasının beklendiğini de açıkladı.

TSMC'nin CEO'su CC Wei, şirketin geçen hafta ikinci çeyrek bilançosunun ardından yaptığı sunumda "Yapay zeka için şu anda çok güçlü bir talep görüyoruz. İlk etapta bunu desteklemek açısından herhangi bir sorunumuz yok.” ifadelerini kullanmıştı.