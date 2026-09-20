Türkiye 2030'da kaç trilyon dolarlık ekonomiyi yönetecek?

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Dünya ekonomisinin 2030 yılına kadar yaklaşık 25 trilyon dolar büyümesi bekleniyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki tahminlere göre küresel nominal GSYH'nin 2030'da 150,3 trilyon doları aşması öngörülüyor.

2030 projeksiyonlarında ABD 37,678 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olmaya devam ederken, Çin 26,047 trilyon dolarla ikinci sırada yer alacak.

Almanya ve Hindistan ise üçüncü sıra için birbirine oldukça yakın görünüyor. Almanya'nın 2030 GSYH'sinin 6,178 trilyon dolar, Hindistan'ın ise 6,173 trilyon dolar olması bekleniyor. İki ülke arasındaki fark yalnızca 5 milyar dolar.

Türkiye 1,93 trilyon dolarlık ekonomi olacak

Türkiye'nin 2030 yılında 1,934 trilyon dolarlık nominal GSYH'ye ulaşması bekleniyor.

Bu büyüklük Türkiye'yi dünya ekonomileri sıralamasında 17. sıraya yerleştiriyor. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise yüzde 1,3 olması öngörülüyor.

Türkiye'nin hemen üzerinde 2,082 trilyon dolarlık GSYH tahminiyle Endonezya, hemen arkasında ise 1,655 trilyon dolarla Hollanda bulunuyor.

Asya ve Orta Doğu'nun ağırlığı artacak

Projeksiyonlara göre Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretimi 2030'da 55,7 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakam dünya ekonomisinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

Çin ve Hindistan'ın ardından Japonya'nın 5 trilyon dolarlık ekonomiyle bölgenin en büyük ekonomilerinden biri olması bekleniyor. Güney Kore'nin 2,267 trilyon dolar, Endonezya'nın ise 2,082 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Avrupa ekonomisinin toplam büyüklüğünün ise 2030'da yaklaşık 37 trilyon dolar olması öngörülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nominal GSYH'sinin 26,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

İşte 2030'da dünyanın en büyük ekonomileri

Sıra Ülke 2030 GSYH Dünya ekonomisindeki payı 1 ABD 37.678 milyar $ %25,1 2 Çin 26.047 milyar $ %17,3 3 Almanya 6.178 milyar $ %4,1 4 Hindistan 6.173 milyar $ %4,1 5 Birleşik Krallık 5.148 milyar $ %3,4 6 Japonya 5.002 milyar $ %3,3 7 Fransa 4.004 milyar $ %2,7 8 Brezilya 3.204 milyar $ %2,1 9 İtalya 3.046 milyar $ %2,0 10 Kanada 3.008 milyar $ %2,0 11 Rusya 2.592 milyar $ %1,7 12 Meksika 2.549 milyar $ %1,7 13 Avustralya 2.484 milyar $ %1,7 14 İspanya 2.472 milyar $ %1,6 15 Güney Kore 2.267 milyar $ %1,5 16 Endonezya 2.082 milyar $ %1,4 17 Türkiye 1.934 milyar $ %1,3 18 Hollanda 1.655 milyar $ %1,1 19 Suudi Arabistan 1.650 milyar $ %1,1 20 Polonya 1.388 milyar $ %0,9 21 İsviçre 1.347 milyar $ %0,9 22 Tayvan 1.214 milyar $ %0,8 23 İsveç 909,9 milyar $ %0,6 24 İrlanda 893,8 milyar $ %0,6 25 İsrail 875,8 milyar $ %0,6 26 Belçika 863,8 milyar $ %0,6 27 Arjantin 833,3 milyar $ %0,6 28 Singapur 787,7 milyar $ %0,5 29 Birleşik Arap Emirlikleri 770,2 milyar $ %0,5 30 Filipinler 715,5 milyar $ %0,5 31 Avusturya 706,6 milyar $ %0,5 32 Bangladeş 677,0 milyar $ %0,5 33 Malezya 672,5 milyar $ %0,4 34 Vietnam 667,5 milyar $ %0,4 35 Tayland 647,5 milyar $ %0,4 36 Kolombiya 632,1 milyar $ %0,4 37 Romanya 613,8 milyar $ %0,4 38 Norveç 611,8 milyar $ %0,4 39 Mısır 611,0 milyar $ %0,4 40 Danimarka 589,2 milyar $ %0,4 41 Güney Afrika 555,3 milyar $ %0,4 42 Hong Kong 536,9 milyar $ %0,4 43 Çekya 506,8 milyar $ %0,3 44 Şili 496,8 milyar $ %0,3 45 Kazakistan 468,8 milyar $ %0,3 46 Nijerya 464,8 milyar $ %0,3 47 Portekiz 444,9 milyar $ %0,3 48 Peru 437,1 milyar $ %0,3 49 Finlandiya 388,6 milyar $ %0,3 50 Yunanistan 357,3 milyar $ %0,2 51 İran 349,5 milyar $ %0,2 52 Irak 339,8 milyar $ %0,2 53 Macaristan 329,6 milyar $ %0,2 54 Yeni Zelanda 327,1 milyar $ %0,2 55 Cezayir 325,4 milyar $ %0,2 56 Katar 288,9 milyar $ %0,2 57 Ukrayna 274,5 milyar $ %0,2 58 Özbekistan 273,4 milyar $ %0,2

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) tahminleri. Rakamlar 2030 yılı nominal GSYH projeksiyonlarını göstermektedir. Dünya toplamı 150.344 milyar dolar olarak öngörülmektedir.

ABD ve Çin arasındaki fark 11,6 trilyon dolar

2030 projeksiyonunda ABD'nin 37,678 trilyon dolarlık ekonomisi, Çin'in 26,047 trilyon dolarlık ekonomisinden yaklaşık 11,6 trilyon dolar daha büyük olacak.

ABD ve Çin tek başlarına dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 42,4'ünü oluşturacak. İlk üçte yer alan ABD, Çin ve Almanya'nın toplam ekonomik üretiminin ise 2030'a kadar 10 trilyon dolardan fazla artması bekleniyor.

Kaynakta yer alan IMF tahminleri bazı ülkeler için bulunmuyor. Afganistan, Bolivya, Küba, Eritre, Lübnan, Kuzey Kore, Pakistan, Sri Lanka, Suriye ve Venezuela için IMF tahmini mevcut olmadığı belirtiliyor.