Türkiye, ABD'ye 15 bin ton yumurta ihraç edecek! Kuş gribi krizi derinleşiyor

ABD'de milyonlarca yumurta tavuğunun ölümü, marketlerin yumurta stoklarını karneye bağlaması ve restoranların yumurtalı yemeklerin fiyatlarını artırmasıyla birlikte ithal çözümler aranıyor.

Türkiye’den yumurta ihracatı

ABD'de kuş gribi salgınının yumurta üretimini olumsuz etkilemesi ve fiyatları artırması nedeniyle Türkiye, yaklaşık 15 bin ton yumurtayı ABD'ye ihraç etmeye başladı.

700 konteyner yumurta ABD’ye gönderilecek

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, sevkiyatların bu ay başladığını ve Temmuz ayına kadar süreceğini belirtti. İhracat, gerekli yetkilere sahip üye şirketler tarafından gerçekleştirilecek ve süreci iki firma koordine edecek.

Bu anlaşma kapsamında toplamda 700 konteyner dolusu yumurta ABD'ye gönderilecek. Afyon, bu ihracatın Türkiye'ye yaklaşık 26 milyon dolar gelir getirmesini beklediklerini ifade etti.

"Türkiye dünyada ilk 10 yumurta ihracatçısı arasında”

Afyon, tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan ABD şirketlerinin alternatif ithalat pazarları aradığını ve bunun Türk üreticilerle müzakerelere yol açtığını söyledi. Anlaşmanın yaklaşık 26 milyon dolarlık ihracat geliri yaratmasının beklendiğini ekledi. Afyon, Türkiye'nin dünyada ilk 10 yumurta ihracatçısı arasında yer aldığını söyledi. ABD Tarım Bakanlığı'nın ithalata ilişkin bir yorumu olmadı.

"Geçici olarak ithalat çözüm olabilir"

ABD yumurta çiftçilerini temsil eden bir kooperatif olan United Egg Producers'ın CEO'su Chad Gregory, "ABD yumurta tedariğindeki sıkıntıyı hafifletmek için yumurta ürünlerinin geçici olarak ithal edilmesini destekliyoruz" dedi.

ABD’de yumurta sıkıntısı derinleşiyor

ABD’de 2022'den bu yana devam eden kuş gribi salgını nedeniyle 162 milyon tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanı itlaf edildi. Son dönemde artan vaka sayıları, yumurta sıkıntısını daha da derinleştiriyor.

ABD kuş gribi aşısı için sınırlı kullanım lisansı verdi

ABD yönetimi, geçici yumurta ithalatını desteklediğini açıklarken, Zoetis adlı hayvan sağlığı şirketine kuş gribi aşısı için sınırlı kullanım lisansı verildi. Ancak, ABD Tarım Bakanlığı henüz aşıların kullanımına tam onay vermiş değil.