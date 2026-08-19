Türkiye, benzin ve motorinde Avrupa'nın en ucuz ülkesi oldu!

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İran krizinin ardından küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanma, Avrupa’da benzin ve motorin fiyatlarını zirveye taşıdı. Savaş öncesi döneme kıyasla kıta genelinde litre fiyatlarında sert artışlar gözlenirken, Türkiye güncel 1,29 € benzin ve 1,47 € motorin seviyesiyle Avrupa’da pompa fiyatlarının en düşük olduğu ülke konumunu koruyor.

Ortadoğu’da yaşanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamalar, küresel enerji piyasalarında doğrudan pompalara yansıyan bir maliyet artışını beraberinde getirdi. Savaş öncesi döneme göre varil petrol fiyatlarında yaşanan sıçrama, Avrupa genelinde benzin ve motorin fiyatlarını ortalama %15 ila %25 aralığında yukarı taşıdı.

Savaş öncesinde Avrupa’da ortalama benzin fiyatları 1,50 € – 1,85 € seviyesinde seyrederken, kriz sonrası bu rakamlar 1,70 € ile 2,20 € bandına tırmandı.

Savaş öncesi ve sonrası: Avrupa'da fiyat değişimi

Krizin en çok etkilediği başlıca Avrupa ülkelerinde benzin fiyatlarının savaş öncesi ve güncel seviyeleri şu şekilde gerçekleşti:

Almanya : Savaş öncesi 1,75 € seviyesinde olan benzin, Hürmüz kriziyle birlikte 1,97 € (109,3 TL) seviyesine yükseldi.

Fransa : Hürmüz krizi öncesi 1,78 € bandındaki benzin litre fiyatı 1,97 € (109,3 TL) oldu.

İspanya : Savaş öncesinde 1,55 € seviyelerinden satılan benzin, 1,73 € (96,0 TL) seviyesine ulaştı.

Hollanda: Savaş öncesi 1,98 € olan benzin fiyatı 2,20 € (122,1 TL) ile kıtanın en pahalısı haline geldi.

Avrupa Ülkeleri Akaryakıt Fiyat Tablosu

Ülke Benzin (€/L) Benzin (TL/L) Motorin (€/L) Motorin (TL/L) Hollanda 2,20 € 122,1 TL 2,32 € 128,8 TL Danimarka 2,18 € 121,0 TL 2,14 € 118,8 TL Yunanistan 2,05 € 113,8 TL 1,99 € 110,4 TL İtalya 1,98 € 109,9 TL 2,08 € 115,4 TL Fransa 1,97 € 109,3 TL 2,17 € 120,4 TL Almanya 1,97 € 109,3 TL 2,15 € 119,3 TL Portekiz 1,95 € 108,2 TL 1,98 € 109,9 TL İsveç 1,94 € 107,7 TL 1,68 € 93,2 TL Belçika 1,93 € 107,2 TL 2,16 € 119,9 TL Finlandiya 1,92 € 106,6 TL 2,33 € 129,3 TL İrlanda 1,91 € 106,0 TL 1,90 € 105,5 TL Estonya 1,89 € 104,9 TL 1,83 € 101,6 TL Lüksemburg 1,88 € 104,3 TL 1,80 € 99,9 TL Letonya 1,87 € 103,8 TL 1,90 € 105,5 TL Slovakya 1,86 € 103,2 TL 1,83 € 101,6 TL Hırvatistan 1,85 € 102,7 TL 1,72 € 95,5 TL Avusturya 1,82 € 101,0 TL 1,97 € 109,3 TL Slovenya 1,82 € 101,0 TL 1,88 € 104,3 TL Bulgaristan 1,81 € 100,5 TL 1,49 € 82,7 TL Çekya 1,80 € 99,9 TL 1,81 € 100,5 TL Litvanya 1,79 € 99,3 TL 2,00 € 111,0 TL Romanya 1,82 € 101,0 TL 1,94 € 107,7 TL Polonya 1,76 € 97,7 TL 1,86 € 103,2 TL Macaristan 1,75 € 97,1 TL 1,95 € 108,2 TL İspanya 1,73 € 96,0 TL 1,83 € 101,6 TL Sırbistan 1,70 € 94,4 TL 1,95 € 108,2 TL Ukrayna 1,58 € 87,7 TL 1,60 € 88,8 TL Bosna-Hersek 1,50 € 83,3 TL 1,71 € 94,9 TL Türkiye 1,29 € 71,5 TL 1,47 € 79,6 TL

Türkiye'nin listedeki durumu

Benzin sıralaması : Litre fiyatı 1,29 € (71,5 TL) seviyesinde bulunan Türkiye, sıralamadaki Avrupa ülkeleri arasında benzinin en ucuz satıldığı ülke pozisyonunda. Listenin başında 2,20 € ile Hollanda yer alırken, Danimarka 2,18 € ve Yunanistan 2,05 € en pahalı diğer ülkeler olarak sıralanıyor.

Motorin sıralaması: Türkiye, 1,47 € (81,6 TL) ortalama motorin fiyatıyla yine Avrupa sıralamasının en alt basamağında yer alıyor. Kıtanın en pahalı motorini Finlandiya 2,33 € ve Hollanda'da 2,32 € satılırken, Türkiye en uygun fiyatlı seçenek olmayı sürdürüyor.

Motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlanmıştı



Küresel petrol fiyatlarındaki sert yükselişin iç piyasaya ve enflasyona olan etkisini en aza indirmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı kritik bir adıma imza atmıştı. Bakanlık, motorindeki Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) Ağustos ayı sonuna kadar geçici olarak sıfırlama kararı almıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak doğrudan zammı engellemeyi hedefleyen bu müdahale sayesinde Türkiye’nin, Avrupa geneline kıyasla en uygun motorin fiyatını sunan ülke konumunu sürdürmesi sağlandı. Bakanlık, böylece motorinin enflasyona doğrudan etkisini de durdurarak, dezenflasyon sürecine katkı sağlamış oldu.