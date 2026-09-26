Türkiye ihracatta ABD'ye ne kadar bağımlı?

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Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, küresel ticarette birçok ülke için önemli bir pazar konumunu koruyor. Ancak ülkelerin ABD'ye yönelik ihracatının toplam ihracatları içindeki payı önemli farklılıklar gösteriyor.

Voronoi tarafından Birleşmiş Milletler Comtrade ve Observatory for Economic Complexity (OEC) verileri kullanılarak hazırlanan çalışmada, G20 ülkeleri mal ihracatlarının ne kadarını ABD'ye gerçekleştirdiklerine göre sıralandı. Veriler 2025 yılına ait. Çalışmada yalnızca mal ticareti dikkate alınırken, G20 üyesi olan Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ayrı ekonomik bloklar olduğu için sıralamaya dahil edilmedi.

Türkiye yüzde 6 ile 16. sırada

Türkiye'nin toplam mal ihracatında ABD'nin payı yüzde 6 olarak hesaplandı. Bu oranla Türkiye, 18 G20 ekonomisi arasında 16. sırada yer aldı.

Listenin ilk iki sırasında ise ABD ile coğrafi ve ekonomik açıdan güçlü ticaret bağlarına sahip Meksika ve Kanada bulunuyor. Meksika'nın mal ihracatının yüzde 81,9'u ABD'ye giderken, Kanada'nın ihracatında ABD'nin payı yüzde 72,3 seviyesinde.

G20 ekonomilerinin ABD'ye yaptığı mal ihracatının ortalama payı ise yüzde 18,1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin yüzde 6'lık oranı bu ortalamanın altında kaldı.

Japonya yüzde 18,6 ile üçüncü sırada yer alırken, Hindistan yüzde 18,3 ile dördüncü, Güney Kore yüzde 17,4 ile beşinci sırada bulunuyor. İngiltere'nin ihracatında ABD'nin payı yüzde 15,9, Çin'in ise yüzde 14,7 oldu.

Avrupa'nın büyük ekonomilerinde ABD'nin payı daha düşük seviyelerde kaldı. İtalya'nın ihracatının yüzde 10,8'i, Almanya'nın yüzde 9,4'ü ve Fransa'nın yüzde 8,6'sı ABD'ye gerçekleştirildi.

Listenin son sırasında ise ihracatının yalnızca yüzde 0,9'unu ABD'ye yapan Rusya bulunuyor.

G20 ülkelerinin ABD'ye ihracat payı

Sıra Ülke İhracatın ABD'ye giden payı 1 Meksika %81,9 2 Kanada %72,3 3 Japonya %18,6 4 Hindistan %18,3 5 Güney Kore %17,4 6 Birleşik Krallık %15,9 7 Çin %14,7 8 Endonezya %11,0 9 Brezilya %10,9 10 İtalya %10,8 11 Arjantin %9,6 12 Almanya %9,4 13 Fransa %8,6 14 Avustralya %7,4 15 Güney Afrika %7,1 16 Türkiye %6,0 17 Suudi Arabistan %4,3 18 Rusya %0,9

Kuzey Amerika ülkeleri Meksika ve Kanada'nın ABD pazarına yüksek oranda bağımlı olması, bu iki ülkeyi ABD'nin ticaret politikalarındaki değişimlere karşı daha fazla açık hale getiriyor. Diğer G20 ekonomilerinde ise ABD'ye yönelik ihracat payı çok daha düşük seviyelerde bulunuyor.

Çin'in toplam mal ihracatının yüzde 14,7'sinin ABD'ye gitmesi de dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Çin, buna rağmen ihracatının yüzde 85'inden fazlasını ABD dışındaki pazarlara gerçekleştiriyor.

Enerji ihracatçıları Suudi Arabistan ve Rusya ise ABD pazarına en düşük oranda bağımlı G20 ülkeleri arasında yer alıyor. Suudi Arabistan'ın ihracatında ABD'nin payı yüzde 4,3, Rusya'nın ihracatında ise yalnızca yüzde 0,9 seviyesinde.