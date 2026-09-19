  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Türkiye, kişi başına reel GSYH’si en hızlı artan ülkeler listesine girdi
Takip Et

Türkiye, kişi başına reel GSYH’si en hızlı artan ülkeler listesine girdi

1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH artışında Guyana yüzde 1.549 ile ilk sırada yer aldı. Çin yüzde 1.404’lük artışla ikinci olurken, Türkiye yüzde 206’lık yükselişle 25. sırada yer aldı. Asya ülkeleri ilk 25’te önemli ağırlık oluşturdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Türkiye, kişi başına reel GSYH’si en hızlı artan ülkeler listesine girdi
Takip Et

Dünya ekonomisinde son 35 yılda kişi başına düşen ekonomik üretimin en hızlı arttığı ülkeler belli oldu. Dünya Bankası verileri kullanılarak hazırlanan sıralama, ülkelerin 1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH performansını ortaya koydu.

Hesaplamalarda enflasyon etkisi arındırılırken, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını dikkate almak için satın alma gücü paritesi (PPP) kullanıldı.

Listenin zirvesinde Guyana yer aldı. Ülkenin kişi başına reel GSYH’si 1990'da 5,1 bin dolar seviyesindeyken 2025'te 83,7 bin dolara yükseldi. Böylece 35 yıllık dönemdeki artış yüzde 1.549'a ulaştı.

Çin yüzde 1.404'lük artışla ikinci sırada bulunurken, Ekvator Ginesi yüzde 1.128 ile üçüncü oldu.

Türkiye 25. sırada

Türkiye, 1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH'sini yüzde 206 artırarak 25. sırada yer aldı. Türkiye'nin kişi başına reel GSYH'si 1990'da 12,2 bin dolar seviyesindeyken, 2025'te 37,3 bin dolara yükseldi.

İlk 25'te Asya ülkelerinin ağırlığı dikkat çekti. Çin'in yanı sıra Myanmar, Vietnam, Hindistan, Laos, Bangladeş, Güney Kore, Sri Lanka, Endonezya ve Türkiye sıralamada yer aldı.

İlk 25'te hangi ülkeler var?

Sıra Ülke 1990 kişi başına reel GSYH 2025 kişi başına reel GSYH Artış
1 Guyana 5,1 bin $ 83,7 bin $ %1.549
2 Çin 1,7 bin $ 25,1 bin $ %1.404
3 Ekvator Ginesi 1,1 bin $ 13,8 bin $ %1.128
4 Bosna-Hersek 2,4 bin $ 21,2 bin $ %777
5 Myanmar 775 $ 5,1 bin $ %563
6 Vietnam 2,5 bin $ 15,5 bin $ %526
7 Honduras 1,2 bin $ 6,7 bin $ %474
8 Cabo Verde 1,8 bin $ 10,4 bin $ %462
9 Bhutan 3,4 bin $ 16,7 bin $ %391
10 Hindistan 2,1 bin $ 10,0 bin $ %369
11 İrlanda 29,5 bin $ 131,3 bin $ %345
12 Laos 2,0 bin $ 8,9 bin $ %342
13 Bangladeş 2,1 bin $ 8,7 bin $ %319
14 Arnavutluk 5,6 bin $ 22,7 bin $ %309
15 Güney Kore 14,4 bin $ 55,7 bin $ %287
16 Polonya 12,8 bin $ 46,9 bin $ %266
17 Panama 10,3 bin $ 37,5 bin $ %266
18 Etiyopya 874 $ 3,1 bin $ %254
19 Malta 18,2 bin $ 63,7 bin $ %250
20 Ermenistan 6,1 bin $ 21,2 bin $ %245
21 Dominik Cumhuriyeti 7,3 bin $ 24,5 bin $ %235
22 Mauritius 9,0 bin $ 28,8 bin $ %220
23 Sri Lanka 4,6 bin $ 14,6 bin $ %220
24 Endonezya 4,9 bin $ 15,1 bin $ %210
25 Türkiye 12,2 bin $ 37,3 bin $ %206

Guyana'nın yükselişi dikkat çekiyor

Guyana'nın zirveye çıkmasında ülkenin son yıllarda hızla büyüyen petrol sektörünün etkisi öne çıkıyor. Ülkede petrol üretimi 2019'da başladı ve ekonomik yapı üzerinde önemli bir dönüşüm yarattı.

Çin ise yüzde 1.404'lük artışla ikinci sırada yer alırken, ülkenin kişi başına reel GSYH'si 1990'daki 1,7 bin dolardan 2025'te 25,1 bin dolara yükseldi.

Çin, Vietnam, Hindistan, Bangladeş ve Güney Kore gibi ülkelerin performansı, Asya'nın son 35 yıldaki geniş çaplı ekonomik büyüme hikayesinin önemli parçalarını oluşturuyor. İlk 25'te Asya ülkeleri yaklaşık yarı oranında temsil ediliyor.