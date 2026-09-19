Türkiye, kişi başına reel GSYH’si en hızlı artan ülkeler listesine girdi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dünya ekonomisinde son 35 yılda kişi başına düşen ekonomik üretimin en hızlı arttığı ülkeler belli oldu. Dünya Bankası verileri kullanılarak hazırlanan sıralama, ülkelerin 1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH performansını ortaya koydu.

Hesaplamalarda enflasyon etkisi arındırılırken, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını dikkate almak için satın alma gücü paritesi (PPP) kullanıldı.

Listenin zirvesinde Guyana yer aldı. Ülkenin kişi başına reel GSYH’si 1990'da 5,1 bin dolar seviyesindeyken 2025'te 83,7 bin dolara yükseldi. Böylece 35 yıllık dönemdeki artış yüzde 1.549'a ulaştı.

Çin yüzde 1.404'lük artışla ikinci sırada bulunurken, Ekvator Ginesi yüzde 1.128 ile üçüncü oldu.

Türkiye 25. sırada

Türkiye, 1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH'sini yüzde 206 artırarak 25. sırada yer aldı. Türkiye'nin kişi başına reel GSYH'si 1990'da 12,2 bin dolar seviyesindeyken, 2025'te 37,3 bin dolara yükseldi.

İlk 25'te Asya ülkelerinin ağırlığı dikkat çekti. Çin'in yanı sıra Myanmar, Vietnam, Hindistan, Laos, Bangladeş, Güney Kore, Sri Lanka, Endonezya ve Türkiye sıralamada yer aldı.

İlk 25'te hangi ülkeler var?

Sıra Ülke 1990 kişi başına reel GSYH 2025 kişi başına reel GSYH Artış 1 Guyana 5,1 bin $ 83,7 bin $ %1.549 2 Çin 1,7 bin $ 25,1 bin $ %1.404 3 Ekvator Ginesi 1,1 bin $ 13,8 bin $ %1.128 4 Bosna-Hersek 2,4 bin $ 21,2 bin $ %777 5 Myanmar 775 $ 5,1 bin $ %563 6 Vietnam 2,5 bin $ 15,5 bin $ %526 7 Honduras 1,2 bin $ 6,7 bin $ %474 8 Cabo Verde 1,8 bin $ 10,4 bin $ %462 9 Bhutan 3,4 bin $ 16,7 bin $ %391 10 Hindistan 2,1 bin $ 10,0 bin $ %369 11 İrlanda 29,5 bin $ 131,3 bin $ %345 12 Laos 2,0 bin $ 8,9 bin $ %342 13 Bangladeş 2,1 bin $ 8,7 bin $ %319 14 Arnavutluk 5,6 bin $ 22,7 bin $ %309 15 Güney Kore 14,4 bin $ 55,7 bin $ %287 16 Polonya 12,8 bin $ 46,9 bin $ %266 17 Panama 10,3 bin $ 37,5 bin $ %266 18 Etiyopya 874 $ 3,1 bin $ %254 19 Malta 18,2 bin $ 63,7 bin $ %250 20 Ermenistan 6,1 bin $ 21,2 bin $ %245 21 Dominik Cumhuriyeti 7,3 bin $ 24,5 bin $ %235 22 Mauritius 9,0 bin $ 28,8 bin $ %220 23 Sri Lanka 4,6 bin $ 14,6 bin $ %220 24 Endonezya 4,9 bin $ 15,1 bin $ %210 25 Türkiye 12,2 bin $ 37,3 bin $ %206

Guyana'nın yükselişi dikkat çekiyor

Guyana'nın zirveye çıkmasında ülkenin son yıllarda hızla büyüyen petrol sektörünün etkisi öne çıkıyor. Ülkede petrol üretimi 2019'da başladı ve ekonomik yapı üzerinde önemli bir dönüşüm yarattı.

Çin ise yüzde 1.404'lük artışla ikinci sırada yer alırken, ülkenin kişi başına reel GSYH'si 1990'daki 1,7 bin dolardan 2025'te 25,1 bin dolara yükseldi.

Çin, Vietnam, Hindistan, Bangladeş ve Güney Kore gibi ülkelerin performansı, Asya'nın son 35 yıldaki geniş çaplı ekonomik büyüme hikayesinin önemli parçalarını oluşturuyor. İlk 25'te Asya ülkeleri yaklaşık yarı oranında temsil ediliyor.