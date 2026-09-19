Türkiye, kişi başına reel GSYH’si en hızlı artan ülkeler listesine girdi
1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH artışında Guyana yüzde 1.549 ile ilk sırada yer aldı. Çin yüzde 1.404’lük artışla ikinci olurken, Türkiye yüzde 206’lık yükselişle 25. sırada yer aldı. Asya ülkeleri ilk 25’te önemli ağırlık oluşturdu.
Dünya ekonomisinde son 35 yılda kişi başına düşen ekonomik üretimin en hızlı arttığı ülkeler belli oldu. Dünya Bankası verileri kullanılarak hazırlanan sıralama, ülkelerin 1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH performansını ortaya koydu.
Hesaplamalarda enflasyon etkisi arındırılırken, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını dikkate almak için satın alma gücü paritesi (PPP) kullanıldı.
Listenin zirvesinde Guyana yer aldı. Ülkenin kişi başına reel GSYH’si 1990'da 5,1 bin dolar seviyesindeyken 2025'te 83,7 bin dolara yükseldi. Böylece 35 yıllık dönemdeki artış yüzde 1.549'a ulaştı.
Çin yüzde 1.404'lük artışla ikinci sırada bulunurken, Ekvator Ginesi yüzde 1.128 ile üçüncü oldu.
Türkiye 25. sırada
Türkiye, 1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH'sini yüzde 206 artırarak 25. sırada yer aldı. Türkiye'nin kişi başına reel GSYH'si 1990'da 12,2 bin dolar seviyesindeyken, 2025'te 37,3 bin dolara yükseldi.
İlk 25'te Asya ülkelerinin ağırlığı dikkat çekti. Çin'in yanı sıra Myanmar, Vietnam, Hindistan, Laos, Bangladeş, Güney Kore, Sri Lanka, Endonezya ve Türkiye sıralamada yer aldı.
İlk 25'te hangi ülkeler var?
|Sıra
|Ülke
|1990 kişi başına reel GSYH
|2025 kişi başına reel GSYH
|Artış
|1
|Guyana
|5,1 bin $
|83,7 bin $
|%1.549
|2
|Çin
|1,7 bin $
|25,1 bin $
|%1.404
|3
|Ekvator Ginesi
|1,1 bin $
|13,8 bin $
|%1.128
|4
|Bosna-Hersek
|2,4 bin $
|21,2 bin $
|%777
|5
|Myanmar
|775 $
|5,1 bin $
|%563
|6
|Vietnam
|2,5 bin $
|15,5 bin $
|%526
|7
|Honduras
|1,2 bin $
|6,7 bin $
|%474
|8
|Cabo Verde
|1,8 bin $
|10,4 bin $
|%462
|9
|Bhutan
|3,4 bin $
|16,7 bin $
|%391
|10
|Hindistan
|2,1 bin $
|10,0 bin $
|%369
|11
|İrlanda
|29,5 bin $
|131,3 bin $
|%345
|12
|Laos
|2,0 bin $
|8,9 bin $
|%342
|13
|Bangladeş
|2,1 bin $
|8,7 bin $
|%319
|14
|Arnavutluk
|5,6 bin $
|22,7 bin $
|%309
|15
|Güney Kore
|14,4 bin $
|55,7 bin $
|%287
|16
|Polonya
|12,8 bin $
|46,9 bin $
|%266
|17
|Panama
|10,3 bin $
|37,5 bin $
|%266
|18
|Etiyopya
|874 $
|3,1 bin $
|%254
|19
|Malta
|18,2 bin $
|63,7 bin $
|%250
|20
|Ermenistan
|6,1 bin $
|21,2 bin $
|%245
|21
|Dominik Cumhuriyeti
|7,3 bin $
|24,5 bin $
|%235
|22
|Mauritius
|9,0 bin $
|28,8 bin $
|%220
|23
|Sri Lanka
|4,6 bin $
|14,6 bin $
|%220
|24
|Endonezya
|4,9 bin $
|15,1 bin $
|%210
|25
|Türkiye
|12,2 bin $
|37,3 bin $
|%206
Guyana'nın yükselişi dikkat çekiyor
Guyana'nın zirveye çıkmasında ülkenin son yıllarda hızla büyüyen petrol sektörünün etkisi öne çıkıyor. Ülkede petrol üretimi 2019'da başladı ve ekonomik yapı üzerinde önemli bir dönüşüm yarattı.
Çin ise yüzde 1.404'lük artışla ikinci sırada yer alırken, ülkenin kişi başına reel GSYH'si 1990'daki 1,7 bin dolardan 2025'te 25,1 bin dolara yükseldi.
Çin, Vietnam, Hindistan, Bangladeş ve Güney Kore gibi ülkelerin performansı, Asya'nın son 35 yıldaki geniş çaplı ekonomik büyüme hikayesinin önemli parçalarını oluşturuyor. İlk 25'te Asya ülkeleri yaklaşık yarı oranında temsil ediliyor.