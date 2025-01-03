Türkiye lehine politikalarla sanayicilerin "Trump"tan pozitif etkilenmesi bekleniyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının, gelişmekte olan ülkelerin lehine olabileceği, Türkiye'nin de bu durumdan kazançlı çıkabileceği öngörülüyor.

İş Yatırım Menkul Değerler Müdür Yardımcısı​​​​​​​ Şant Manukyan, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının sanayi sektörüne olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın hangi alanlarda gümrük tarifesi uygulayacağının bu anlamda önemli olduğunu dile getiren Manukyan, Çin ve Avrupa ekseninde iki senaryonun da öne çıktığını söyledi.

Manukyan, yapılan çalışmaların, Trump'ın Avrupa'ya doğrudan gümrük tarifesi uygulaması durumunda, bölgenin büyümesinin yüzde 1 düşebileceğini ifade etti.

Kıta'nın büyüme oranının halihazırda yüzde 1 seviyesinde olduğuna işaret eden Manukyan, şunları kaydetti:

"Bu büyümenin düşmesi bizim ihracat kalemlerimizi negatif etkileyebilir. Öte yandan Çin'e yönelik, bu ülkeyi sıkıştıracak ve ülkenin önünü kesecek gümrük uygulanırsa, ki açıklamalar daha çok bunu gösteriyor, Türkiye'nin önü açılabilir. Çünkü bu durumda alternatif üretim pazarı Avrupa olacak. Üreten bir ekonomi olduğumuz için Türkiye günün sonunda pozitif etkilenecek. Bazı kalemlerde Çin pazarının yerini alabiliriz."

"Dış ticarete olumlu yansıyabilir"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da Trump'ın seçimi kazanmasıyla ABD'nin gelecekteki mali, parasal ve ticaret politikalarının şekillendiğine ve bunun küresel çapta da yansımaları olacağına dikkati çekti.

Yüksek tarifeler ve korumacılık önlemleriyle uluslararası pazarlarda rekabetin zorlaşacağını ve küresel büyümenin ivme kaybedeceğini belirten Ardıç, Trump'ın, başta Çin ve AB olmak üzere, birçok ülkeyle ticari ilişkilerine yönelik sert tutumunun küresel ticarette değişimlere yol açabileceğini söyledi.

Ardıç, ABD'nin, özellikle yüksek teknoloji, tıbbi ve yenilenebilir enerji gibi ürünlerde Çin'e karşı rekabetini tekrar kazanmak ve daha üst üretime geçmek için gümrükler ve diğer görünmez engelleri kullanarak, Çin'i baskı altına almaya çalışacağını dile getirdi.

Gelişmekte olan ülkelerden yine tedarik yapılacağını vurgulayan Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Trump'ın politikaları, faizleri düşürüp harcama ve yatırımları artıracağı için Türkiye gibi gelişen ekonomilerin dış ticaretine olumlu yansıyabilir. ABD'nin Çin'den ithalatını daha fazla sınırlaması, Türkiye için tedarikçi ülke konumu açısından fırsatlar da barındırmaktadır. Öte yandan, ABD'nin bu politikasına diğer ülkelerin de karşılık vermesi ve BRICS blokunun birlikte hareket etmesi halinde küresel ticaretin daralma ihtimali de bulunuyor. Çünkü, korumacı politikalar tüm ülkelere yayıldığı ölçüde, küresel ticaret sekteye uğrayıp, tedarik zinciri bozulabilir. Ancak bunun çok büyük yapısal kırılmalara neden olacağını düşünmüyorum. Küresel ticaretin ve uluslararası ilişkilerin yeniden şekillendiği bu dönemde, Trump'ın politikalarının uzun vadeli etkilerinin nasıl olacağı hala belirsizdir. Ancak izlediği ekonomi modeli, dünya çapında ekonomik ve siyasi dinamiklerin yeniden değerlendirilmesine neden olacaktır."

"Trump'ın politikalarını pozitif görüyoruz"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili Şahin Tin de Trump ve kabinesinin barış, sanayi üretimi ve ticareti önceliklendirdiğini söyledi.

Tin, "Trump'ın dünya ve ekonomi üzerindeki politikalarını Türkiye ve sanayiciler için pozitif görüyoruz. Üretim yapılması ve ticaretin dönmesi Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için oldukça mühim. Ancak daha da önemlisi, Suriye, Lübnan, Filistin ve Gazze savaşını bitirip şehirlerin yeniden inşa edilmesi, insanlığın yeniden vücut bulmasıyla masum insanların ölmemesidir." dedi.