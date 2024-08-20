Türkiye, Mısır’a buğday satacak

Asharq Business'a konuşan Emtia Tedarik Genel Kurumu (GASC) Başkan Yardımcısı Hossam El Grahy, Mısır'ın Türkiye ve diğer ülkelerden buğday ithal etmeyi düşündüğünü söyledi.

Daha önce Asharq'a konuşan bir hükümet yetkilisine göre, 2024 yılının ilk yarısında Mısır 6,8 milyon ton ithalat yaparken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5,3 milyon tondu.

El Grahy, Mısır'ın stratejik buğday ve şeker rezervlerinin sırasıyla 6,3 ve 13 ay için yeterli olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, yemeklik yağ ve dondurulmuş ve taze et stratejik rezervleri sırasıyla 6,2 ve 10 ay için yeterli iken, kümes hayvanları rezervleri 10 ay için yeterli seviyede.

Tedarik ve İç Ticaret Bakanlığı'nın 2024 tedarik sezonunda çiftçilerden 3,6 milyon ton yerel buğday aldığı bildirildi.