Türkiye, Trump’ın tarifelerinden negatif etkilenecek

Ulusal Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) Kıdemli Ekonomisti Dr. Ahmet İhsan Kaya Bloomberg HT’ye ABD Başkanı Trump tarafından beklenen tarifelerin dünya ekonomilerine etkisini anlattı.

Kaya, Trump’ın uygulayacağı tarifelerin doğrudan ve dolaylı etkilerini hakkında yaptıkları çalışma hakkında konuştu. Kaya dolaylı etkilerinden bahsederken, “Trump’ın tarifeleri ABD’de ithalat fiyatlarını yükseltecek, talebin ABD’li imalatçılara kaymasına yol açacak” dedi.

Çip fiyatları yüzde 60 civarı artarsa çipe bağımlı olan diğer sektörlerin de etkileneceğini söyleyen Kaya, “ABD ekonomisi tarife etkisiyle ilk 2 sene ortalama yüzde 1.5 daha az büyüyecek” dedi

Kaya, “Çin, eğer tarifelere yanıt vermezse Çin’de enflasyon açısından ciddi problem görmüyoruz” diye ekledi.

Sterlinde değer kaybı öngörülüyor

Euro Bölgesi için tahminlerini de paylaşan Kaya,” Euro Bölgesi GSYH büyümesinin yaklaşık yüzde 0.5 puan düşeceğini öngörüyoruz. Avrupa’da tarifelerin en büyük etkisinin İngiltere’de görülmesini bekliyoruz. Tarife etkisiyle sterlinde yüzde 15 değer kaybı öngörüyoruz” dedi.

Savaşın etkilerinden dolayı euroda trendin değişebileceğini sözlerine ekleyen Kaya, “Rusya- Ukrayna savaşında sonuca ulaşılırsa euroda trend tersine dönebilir. Euronun uzun vadeli görünümü, yapısal problemlere bağlı” dedi.

Son olarak, tarifelerin Türkiye’ye etkilerine de değinen Kaya, Türkiye, tarifelerden negatif etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. ABD, son 2 yılda Türkiye’nin en büyük 2’inci ticaret partneri haline geldi” diye ekledi.