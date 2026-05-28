Türkiye'de yüksek gelirli çalışanlar maaşlarının önemli kısmını vergiye kaybediyor!

Avrupa’da yüksek gelir grubundaki çalışanların maaşlarından yapılan vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ülkeler arasında ciddi farklılık gösteriyor. Euronews tarafından hazırlanan araştırma, yıllık 100 bin euro brüt maaş alan bekar ve çocuksuz bir çalışanın eline geçen net tutarın Avrupa genelinde büyük ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre en yüksek net gelir Bulgaristan’da görülürken, en ağır kesintilerin uygulandığı ülke Belçika oldu. Türkiye’de ise yüksek gelirli çalışanların maaşlarının önemli bölümü vergi ve prim ödemelerine gidiyor.

Vergi sistemi net maaşı doğrudan etkiliyor

Avrupa ülkelerinde uygulanan gelir vergisi sistemleri birbirinden oldukça farklı yapılar içeriyor. Bazı ülkelerde sabit oranlı vergi sistemi uygulanırken, birçok ülkede gelir arttıkça vergi oranının yükseldiği kademeli modeller öne çıkıyor.

Net maaşı etkileyen unsurlar yalnızca gelir seviyesiyle sınırlı kalmıyor. Çalışanın medeni durumu, çocuk sahibi olup olmaması, hanede ikinci bir gelir bulunup bulunmaması gibi kriterler de çalışanların eline geçen tutarı değiştiriyor.

Araştırmada örnek olarak yıllık 100 bin euro brüt maaş kazanan, bekar ve çocuksuz bir çalışan baz alındı. Ancak hesaplamaların yaklaşık sonuçlar sunduğu ve ülkelerin karmaşık vergi yapıları nedeniyle birebir kesin rakamlar olmadığı vurgulandı.

OECD ve PwC verileri kullanıldı

Çalışma hazırlanırken OECD’nin 2026 Tax Wedge raporu, OECD ülke dosyaları, PwC Worldwide Tax Summaries verileri ile çeşitli ulusal kaynaklardan yararlanıldı.

Vergi oranları 2025 yılı verileri esas alınarak hesaplandı. Euro dışında para birimi kullanan ülkelerde ise Avrupa Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2025 tarihli referans kurları dikkate alındı.

Araştırmada ek gelirler veya kişisel vergi avantajları gibi bireysel farklılık yaratabilecek unsurlar hesaba katılmadı. Bu nedenle ortaya çıkan sonuçların, ülkeler arasındaki genel vergi yükünü karşılaştırmaya yönelik tahmini veriler olduğu belirtildi.

Bulgaristan çalışanlara en fazla net gelir bırakan ülke oldu

Araştırmaya dahil edilen 31 Avrupa ülkesi içinde, 100 bin euroluk brüt maaştan çalışanların eline geçen net gelir 50 bin euro seviyesinden 86 bin euroya kadar uzandı.

Listenin zirvesinde Bulgaristan yer aldı. Ülkede 100 bin euro kazanan bir çalışanın yaklaşık 86 bin 930 eurosu net gelir olarak kalıyor. Böylece Bulgaristan, çalışanların maaşlarından en düşük kesinti yapılan ülke konumuna geldi.

Bulgaristan’ı Estonya, Çekya, Malta, İsviçre ve Kıbrıs takip etti. Bu ülkelerde çalışanlar, brüt maaşlarının en az 70 bin eurosunu net olarak elde edebiliyor.

Büyük ekonomiler içinde en avantajlı ülke Birleşik Krallık

Avrupa’nın büyük ekonomileri arasında çalışanlara en yüksek net geliri sağlayan ülke Birleşik Krallık oldu. İngiltere’de 100 bin euro brüt maaş alan bir çalışan yaklaşık 69 bin 900 euroyu elinde tutabiliyor.

İspanya ve Fransa orta sıralarda yer alırken, Almanya ve İtalya’da yüksek gelir grubundaki çalışanların maaşlarından daha fazla kesinti yapıldığı görüldü. Almanya’da net gelir yaklaşık 57 bin 900 euroya, İtalya’da ise 56 bin 700 euroya kadar geriliyor.

Belçika listenin son sırasında yer aldı

Araştırmaya göre yüksek gelirli çalışanlardan en fazla kesinti yapan ülke Belçika oldu. Bu ülkede 100 bin euroluk maaşın yalnızca yaklaşık 50 bin 750 eurosu çalışanın eline geçiyor.

Belçika’yı Danimarka ve İsveç izledi. Ayrıca Avusturya, Slovenya ve Yunanistan da yüksek vergi yükünün dikkat çektiği ülkeler arasında yer aldı.

Portekiz ve Romanya’da da net gelir 60 bin euronun altında kaldı.

Türkiye’de çalışanlar maaşın üçte ikisinden azını alabiliyor

Araştırmaya göre Türkiye’de yıllık 100 bin euro brüt maaş alan bir çalışanın eline yaklaşık 63 bin 200 euro net gelir geçiyor. Böylece yüksek gelir grubundaki çalışanlar, maaşlarının üçte birinden fazlasını vergi ve sosyal güvenlik kesintileri nedeniyle kaybediyor.

Benzer şekilde İrlanda’da da çalışanların eline geçen net tutar yaklaşık 64 bin euro seviyesinde bulunuyor.

Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında belirgin fark var

Veriler, Doğu Avrupa ülkelerinde çalışanların maaşlarının daha büyük bölümünü koruyabildiğini ortaya koydu. Bunun temel nedenleri arasında daha düşük gelir vergisi oranları, düz vergi sistemleri ve belirli seviyelerde sınırlandırılmış sosyal güvenlik katkıları yer alıyor.

Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise yüksek gelir gruplarına yönelik daha sert vergilendirme uygulanıyor. Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde artan oranlı gelir vergisi sistemi ve yüksek sosyal güvenlik kesintileri nedeniyle çalışanların net maaşı belirgin şekilde düşüyor.

Araştırmada ayrıca yerel ve bölgesel vergi uygulamalarının da sonuçları etkileyebildiği, hesaplamalarda çoğunlukla başkentlerdeki oranların baz alındığı ifade edildi.

100 bin euro birçok ülkede ortalamanın çok üzerinde

OECD verilerine göre Avrupa’da yıllık 100 bin euro gelir seviyesi, çoğu ülkede ortalama maaşların oldukça üzerinde bulunuyor.

Bu seviyeyi aşan tek Avrupa ülkesi İsviçre oldu. İsviçre’de ortalama ücret yaklaşık 107 bin 487 euro olarak hesaplandı.

AB içinde en yüksek ortalama maaş ise Lüksemburg’da görüldü. Buna karşılık, araştırmaya dahil edilen birçok ülkede ortalama ücretlerin 50 bin euronun altında kaldığı belirtildi. Slovakya ise yaklaşık 19 bin 590 euro ile listenin en düşük ortalama maaş seviyesine sahip ülkesi oldu.

En yüksek gelir vergileri Kuzey ve Batı Avrupa’da uygulanıyor

Araştırma, Avrupa’daki en yüksek kişisel gelir vergisi oranlarının ağırlıklı olarak İskandinav ve Batı Avrupa ülkelerinde görüldüğünü ortaya koydu. Bu bölgelerde en üst gelir dilimlerinde uygulanan vergi oranları çoğu zaman yüzde 45 ila yüzde 60 arasında değişiyor.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise en yüksek gelir vergisi oranlarının genel olarak daha düşük seviyelerde kaldığı dikkat çekiyor.