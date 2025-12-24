Türkiye’den Yunanistan’a Golden Visa talebi 2,5 kat arttı

Avrupa genelinde Golden Visa programlarının kapsamı daralırken, Yunanistan 2025 yılında Türkiye’deki yatırımcılar açısından dikkat çekici bir ivme yakaladı.

Oturum izniyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkı sunan Yunanistan Golden Visa programı, 2025’te Türk başvurularında yüzde 153’lük artışla tarihi bir seviyeye ulaştı. Artan talep hem yatırım eşiği düzenlemelerini hem de 2026’ya yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, 2025 verileri ve 2026 beklentilerini şu sözlerle değerlendirdi:

“2025 yılı, Türkiye’deki yatırımcıların Avrupa’daki oturum stratejilerinde belirgin bir kırılma yarattı. İspanya’da Golden Visa programının kapatılması, Portekiz’de gayrimenkul seçeneğinin kaldırılması ve şartların zorlaştırılması, Yunanistan’ı cazibe merkezi haline getirdi. Türkiye’deki yatırımcılarda gördüğümüz yüzde 153’lük artış, yalnızca talep artışını değil; yatırımcıların regülasyon riskini doğru okuduğunu da gösteriyor. 2026 yılında başvuruların devam etmesini bekliyoruz ancak; artması beklenen eşikler ve bekleme süreleri nedeniyle yasal uyumlu doğru proje seçimi ve doğru danışmanla çalışmak her zamankinden daha kritik olacak.”

Golden Visa ne kadar?

Avrupa genelinde İspanya’nın Golden Visa programını tamamen kapatması, Portekiz ve Macaristan’ın gayrimenkul temelli oturum seçeneklerini kaldırması; Yunanistan’ı gayrimenkul yoluyla oturum izni sunan son büyük AB ülkelerinden biri konumuna taşıyor.

2025 yılında Yunanistan’dan Golden Visa alan Türk yatırımcı sayısı, program tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Son iki yılda artan talep karşısında Yunanistan hükümeti, Atina başta olmak üzere yüksek talep gören bölgelerde yatırım alt limitini Ağustos 2024’te 800 bin Euro’ya yükseltti.

Bu durum, yatırımcıların programda sıkılaşma beklentisiyle erken pozisyon alma eğilimini güçlendirdi. Bununla birlikte, mülkün ticari bir taşınmazdan konuta dönüştürülmesi veya tarihi ve kültürel değere sahip bir binada yer alması gibi özel durumlarda 250.000 Euro’dan başlayan yatırım eşiği hâlâ geçerliliğini koruyor.

2026’da da taleplerin devam etmesi öngörülüyor

Programın başlangıcından bu yana toplam 23.221 yatırımcı Yunanistan Golden Visa programından faydalandı. Bu yatırımcıların 17.254’ü ilk kez oturum izni alanlardan, 5.967’si ise ilk beş yıllık süresini yenileyenlerden oluşuyor. Halihazırda yaklaşık 35 bin yatırımcının, toplamda en az 8,5 milyar Euro’luk gayrimenkul yatırımıyla Yunanistan oturumu sürecinde olduğu belirtiliyor.

Bu veriler, 2026 yılında da talebin güçlü seyrini koruyacağına işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre yatırım eşiklerinin yükselmesi, bölgesel sınırlamalar ve bekleme süreleri nedeniyle programın daha seçici ve kontrollü bir yapıya evrilmesi bekleniyor.