  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Türkiye'nin zenginler kulübü büyüyor!
Takip Et

Türkiye'nin zenginler kulübü büyüyor!

UBS Küresel Servet Raporu'na göre Türkiye, 2025 yılında dolar milyoneri sayısındaki artış oranında dünyada ikinci sıraya yerleşti. Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı bir yılda yüzde 6,4 artarken, ülkeye 5 bin 650 yeni milyoner eklendi. Listenin zirvesinde yüzde 8'lik artışla Litvanya yer alırken, Türkiye birçok gelişmiş ekonomiyi geride bıraktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin zenginler kulübü büyüyor!
Takip Et

Türkiye, dolar milyoneri sayısındaki artışta dünyanın en hızlı yükselen ülkeleri arasına girdi. UBS'nin Küresel Servet Raporu'ndan derlenen ve Euronews tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı yüzde 6,4 artarak dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Rapora göre, Türkiye'de bir yıl içinde 5 bin 650 kişi daha dolar milyoneri olurken, artış oranı bakımından yalnızca Litvanya'nın gerisinde kaldı. Türkiye, Letonya, Macaristan, İrlanda, Rusya ve İsrail gibi ülkeleri geride bırakarak servet artışında dikkat çeken ekonomiler arasında yer aldı.

Enflasyon yaşayan ülkelerde dolar milyoneri hızlı artıyor

Veriler, servet artışının yalnızca gelişmiş ekonomilerle sınırlı kalmadığını, yüksek enflasyon yaşayan ve varlık fiyatlarında güçlü yükseliş görülen ülkelerde de dolar bazında milyoner sayısının hızla arttığını ortaya koydu.

Öte yandan mutlak sayı bakımından tablo farklı bir görünüm sergiledi. ABD, 441 bin 78 yeni dolar milyoneriyle açık ara ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık 43 bin 139, Fransa 34 bin 604, İspanya 32 bin 707 ve Japonya 31 bin 428 yeni milyonerle listenin üst sıralarında yer aldı.

Dolar milyoneri sayısındaki artış oranına göre ülkeler

Sıra Ülke Artış Yeni milyoner
1 Litvanya %8,0 921
2 Türkiye %6,4 5.650
3 Letonya %5,7 1.131
4 Macaristan %5,3 1.349
5 İrlanda %5,2 9.491
6 Rusya %5,2 21.951
7 İsrail %4,7 8.803
8 Güney Afrika %4,1 3.840
9 Polonya %4,0 3.888
10 Şili %3,9 2.593
11 Birleşik Arap Emirlikleri %3,5 6.277
12 Yunanistan %3,5 2.762
13 Hindistan %3,4 31.033
14 İspanya %3,1 32.707
15 Meksika %2,7 8.724
16 Suudi Arabistan %2,6 8.718
17 Brezilya %2,4 9.215
18 İtalya %2,4 28.596
19 Singapur %2,2 5.240
20 ABD %1,9 441.078
21 Birleşik Krallık %1,8 43.139
22 Katar %1,8 528
23 Güney Kore %1,6 20.227
24 Avustralya %1,6 25.089
25 Fransa %1,5 34.604
26 Tayvan %1,3 9.864
27 Japonya %1,1 31.428
28 İsviçre %1,0 8.907
29 Almanya %0,9 24.263
30 Hong Kong %0,3 1.891
31 Çin %0,3 14.079

Raporda, milyoner sayısındaki artışın ülkelerin ekonomik büyüklüğünden ziyade finansal varlıkların değer kazanması, sermaye piyasalarının performansı, döviz hareketleri ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş gibi faktörlerden etkilendiği belirtiliyor. Türkiye'nin yüksek artış oranıyla listenin üst sıralarında yer alması, son dönemde varlık fiyatlarında yaşanan yükselişin servet dağılımına etkisini de ortaya koyuyor.