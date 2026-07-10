Türkiye'nin zenginler kulübü büyüyor!

Türkiye, dolar milyoneri sayısındaki artışta dünyanın en hızlı yükselen ülkeleri arasına girdi. UBS'nin Küresel Servet Raporu'ndan derlenen ve Euronews tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı yüzde 6,4 artarak dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Rapora göre, Türkiye'de bir yıl içinde 5 bin 650 kişi daha dolar milyoneri olurken, artış oranı bakımından yalnızca Litvanya'nın gerisinde kaldı. Türkiye, Letonya, Macaristan, İrlanda, Rusya ve İsrail gibi ülkeleri geride bırakarak servet artışında dikkat çeken ekonomiler arasında yer aldı.

Enflasyon yaşayan ülkelerde dolar milyoneri hızlı artıyor

Veriler, servet artışının yalnızca gelişmiş ekonomilerle sınırlı kalmadığını, yüksek enflasyon yaşayan ve varlık fiyatlarında güçlü yükseliş görülen ülkelerde de dolar bazında milyoner sayısının hızla arttığını ortaya koydu.

Öte yandan mutlak sayı bakımından tablo farklı bir görünüm sergiledi. ABD, 441 bin 78 yeni dolar milyoneriyle açık ara ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık 43 bin 139, Fransa 34 bin 604, İspanya 32 bin 707 ve Japonya 31 bin 428 yeni milyonerle listenin üst sıralarında yer aldı.

Dolar milyoneri sayısındaki artış oranına göre ülkeler

Sıra Ülke Artış Yeni milyoner 1 Litvanya %8,0 921 2 Türkiye %6,4 5.650 3 Letonya %5,7 1.131 4 Macaristan %5,3 1.349 5 İrlanda %5,2 9.491 6 Rusya %5,2 21.951 7 İsrail %4,7 8.803 8 Güney Afrika %4,1 3.840 9 Polonya %4,0 3.888 10 Şili %3,9 2.593 11 Birleşik Arap Emirlikleri %3,5 6.277 12 Yunanistan %3,5 2.762 13 Hindistan %3,4 31.033 14 İspanya %3,1 32.707 15 Meksika %2,7 8.724 16 Suudi Arabistan %2,6 8.718 17 Brezilya %2,4 9.215 18 İtalya %2,4 28.596 19 Singapur %2,2 5.240 20 ABD %1,9 441.078 21 Birleşik Krallık %1,8 43.139 22 Katar %1,8 528 23 Güney Kore %1,6 20.227 24 Avustralya %1,6 25.089 25 Fransa %1,5 34.604 26 Tayvan %1,3 9.864 27 Japonya %1,1 31.428 28 İsviçre %1,0 8.907 29 Almanya %0,9 24.263 30 Hong Kong %0,3 1.891 31 Çin %0,3 14.079

Raporda, milyoner sayısındaki artışın ülkelerin ekonomik büyüklüğünden ziyade finansal varlıkların değer kazanması, sermaye piyasalarının performansı, döviz hareketleri ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş gibi faktörlerden etkilendiği belirtiliyor. Türkiye'nin yüksek artış oranıyla listenin üst sıralarında yer alması, son dönemde varlık fiyatlarında yaşanan yükselişin servet dağılımına etkisini de ortaya koyuyor.