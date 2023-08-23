Türkiye'ye altın ihracatı ikiye katladı ama...

İsviçre'nin altın ihracatı, Türkiye'ye ihracatı iki kattan fazla artmasına rağmen Temmuz ayında Haziran ayına göre yüzde 2 düşüşle 114 bin 884 kg oldu.

Yüksek enflasyon nedeniyle talebin güçlü olduğu Türkiye'ye ihracat temmuz ayında 35,05 ton ile Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran ayında 13 bin 134 kg, Temmuz 2022 de ise 20 bin 128 kg ihracat yapılmıştı.

Temmuz ayında Çin ve Hindistan'a yapılan ihracat ise azaldı. Çin'e yapılan ihracat Temmuz ayında %19 azalarak 25 bin 45 kg ile Mayıs 2022'den bu yana görülen en düşük seviyesine gerilerken, Hindistan'a yapılan ihracat %60 düşüşle 9 bin 336 kg ile Nisan 2023'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.