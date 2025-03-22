Twitter'ın ikonik kuş logosu açık artırmada satıldı: İşte satış fiyatı...

Nadir ve koleksiyonluk eşyalar üzerine uzmanlaşmış RR Auction, 254 kilogram ağırlığındaki, 3,7x2,7 metre ölçülerindeki tabelanın 34 bin 375 dolara alıcı bulduğunu duyurdu ancak alıcının kimliği açıklanmadı.

Musk, eski Twitter’a ait birçok eşyayı satışa çıkarmıştı

Musk, Twitter’ı devralmasının ardından şirketin eski tabelalarından hatıra niteliğindeki eşyalara, hatta mutfak ekipmanları ve ofis mobilyalarına kadar birçok eşyayı daha önce de açık artırmaya çıkarmıştı.

Teknoloji tarihine ait parçalar yüksek fiyata satıldı

Aynı müzayedede teknoloji tarihine damga vurmuş diğer koleksiyonluk eşyalar da yüksek fiyatlara satıldı.

Örneğin Apple-1 bilgisayarı aksesuarlarıyla birlikte 375 bin dolara alıcı buldu.

Steve Jobs’un 1976’da imzaladığı Apple Computer Co. çeki 112 bin 54 dolara satıldı.

Birinci nesil, 4GB kapasiteli, orijinal ambalajındaki iPhone 87 bin 514 dolara yeni sahibini buldu.