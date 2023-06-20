UBS, 100 milyonlarca dolar ceza ile karşı karşıya

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere, İsviçre ve ABD düzenleyicileri soruşturmalarını tamamlamalarının ardından UBS Group AG, Credit Suisse'nin Archegos Capital'deki yanlış yönetimi nedeniyle yüz milyonlarca dolar ceza ile karşı karşıya.

Habere göre, yapılan soruşturmada elde edilen bulguların ve olası cezaların Temmuz sonunda Fed, İsviçre'den FINMA ve İngiltere'den Prudential Regulation Authority tarafından ortaklaşa açıklanması bekleniyor.

Financial Times'ın bildirdiğine göre, İngiltere'de Prudential Regulation Authority 100 milyon sterline kadar bir ceza verebilecek. Fed'nin ceza miktarının 300 milyon dolara kadar çıkabileceği ifade edilen habere göre Credit Suisse olası cezalar için sadece 35 milyon dolar ayırmış durumda.

UBS'in devralma sonrasında Credit Suisse ilgili potansiyel davalara karşı 4 milyar dolar ayırdığı belirtiliyor.