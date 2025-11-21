  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. UBS: ABD verileri dolar üzerinde baskı yaratabilir
UBS: ABD verileri dolar üzerinde baskı yaratabilir

UBS Global Wealth Management stratejistleri, gelecek hafta açıklanacak ABD verilerinin zayıf gelmesinin doların değer kaybetmesine yol açabileceğini belirtti.

ABD'de salı perakende satışlar, tüketici güveni ve bekleyen konut satışları; çarşamba günü ise dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yeni konut satışları açıklanacak.

Stratejistler, bu verilerin büyüme, enflasyon ve Federal Reserve politikalarına ilişkin piyasa beklentilerini şekillendireceğini ifade etti. Gelen verilerin aralık ayında faiz indirimi ihtimalini artıracak kadar zayıf olmasının beklendiği, bunun da dolar üzerinde yıl sonuna kadar baskı oluşturabileceği belirtildi.

Euro, son işlemlerde %0,1 düşüşle 1,1518 dolar seviyesine gerilerken UBS, paritenin mart ayına kadar 1,20 seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

