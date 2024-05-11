UBS analistleri açıkladı: Çin'de altın alımları neden arttı?

Investing.com'un haberine göre UBS'in kısa süre önce Çin'e yaptığı ziyaret, altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve daha geniş ekonomik göstergelerden kopukluk konusundaki endişelere rağmen altına yönelik yaygın bir olumlu tutumu ortaya koydu. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Çin'deki yatırımcılar da altın alımlarındaki son artışın ardındaki nedenleri anlamak istiyor.

Kısa vadede Çinli yatırımcılar arasında altın fiyatlarındaki her düşüşün daha fazla alım yapmak için fırsat olarak görülmesi gerektiği konusunda görüş birliği var. Altın fiyatlarına ilişkin gelecek beklentileri orta ve uzun vadede olumlu olsa da, birçok kişi kısa vadede bir istikrar dönemi öngörüyor. Bu kırılma, son zamanlarda yavaşlayan fiziki altın alımına olan ilgiyi yeniden canlandırabilir ve spekülatif ilgilerin uyum sağlamasına olanak tanıyabilir.

UBS, altın fiyatlarındaki artış beklentilerinin Çinli piyasa katılımcıları arasında diğer alanlardaki katılımcılara kıyasla daha ılımlı olduğunu tespit etti. Bu temkinli duruş kısmen, ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ışığında Federal Rezerv'in faiz oranlarında olası indirimlerine ilişkin belirsizliklerden kaynaklanıyor.

Temkinli görünüme rağmen Çin'in ilk çeyrekteki altın ithalatı, Çin Yuanı cinsinden ölçüldüğünde altın fiyatlarındaki %10'luk artışa direnerek güçlü kalmaya devam etti. Bununla birlikte, merkez bankası tarafından yapılan altın alımları önemli ölçüde azaldı ve Çin'in ilk çeyrekteki resmi altın alımları bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde düştü. Bu durum Nisan ayında da devam etmiş ve resmi sektörün altın alımlarında olası bir azalmaya işaret etmiştir.