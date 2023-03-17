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UBS, Credit Suisse'yi satın almakta isteksiz

Mali kriz sebebiyle iflas endişelerinin odak noktası olan Credit Suisse'in, UBS tarafından satın alınması, bankanın mevcut riskleri üstlenmek istememesi yüzünden gerçekleşmiyor.

Haber Merkezi
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Bloomberg News'in haberinde, İsviçre merkezli UBS, Credit Suisse'yi satın alma konusunda isteksiz. Son zamanlarda adı sıkça iflas korkularıyla anılan İsviçre merkezli Credit Suisse, bu korkuları doğrularcasına, İsviçre Merkez Bankası'ndan 54 milyar dolarlık bir destek almıştı.

Bu desteğin ardından Bloomberg'e konuşan konuya yakın kişiler UBS'nin bankayı satın almakta isteksiz olduğunu, bunun sebebininde Credit Suisse'nin mevcut risklerinin üstlenilmek istememesi olduğunu belirtti.

Wall Street bankası JPMorgan, Credit Suisse'in başka bir banka tarafından, muhtemelen UBS tarafından devralınmasının, zor durumdaki banka için en olası senaryo olduğunu bildirmişti.

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