UBS: Fed faiz değiştirmeyecek

Küresel piyasalar para politikalarının geleceğini belirleyecek kritik bir viraja yaklaşırken, UBS yayımladığı son raporunda Fed’in yıl sonuna kadar mevcut faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönündeki temel senaryosunu sürdürdüğünü ifade etti. Bankanın analizlerine göre mevcut iş gücü ve imalat sanayi verileri, yeni bir faiz artırımı adımı için henüz yeterince güçlü ve haklı bir zemin sunmadı. Buna karşın risklerin artık çok daha dengeli bir yapıya büründüğünü vurgulayan kurum, ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin, arz kaynaklı sıkışmaların ve enflasyonun beklentilerden daha kalıcı bir nitelik kazanmasının Fed’i beklenenden daha sert ve şahin bir duruşa zorlayabileceği konusunda uyardı.

Piyasaların gözü kritik veri trafiğine çevrildi

Makroekonomik görünümdeki bu belirsizlik ortamında, açıklanacak anlık verilerin Fed’in yol haritası üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynayacağına işaret eden UBS, cuma günü gelecek olan ABD istihdam verileri ile önümüzdeki hafta ilan edilecek enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerini şekillendirecek en önemli iki kilometre taşı olduğunu kaydetti. Fiyatlar genel düzeyindeki ılımlı seyrin sürmesi durumunda piyasalardaki faiz artışı endişelerinin zayıflayacağına değinen analistler; beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir enflasyon verisinin, dirençli istihdam piyasasıyla birleştiğinde hem faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalma riskini hem de Fed'in yeniden faiz artış masasına dönme ihtimalini kuvvetlendirdiğini paylaştı.

Tahvil getirileri doları desteklemeye yetmedi

Uluslararası döviz piyasalarındaki dinamikleri de masaya yatıran UBS, yüksek tahvil getirilerinin artık para birimlerine otomatik olarak değer kazandırdığı dönemin geride kaldığına işaret etti. Günümüz finans ortamında yatırımcıların sadece nominal getiriyle yetinmediğini belirten kurum, piyasa aktörlerinin ilgili ülkelerin mali dengelerini, bütçe görünümlerini ve ekonomi politikalarının güvenilirliğini de çok daha sıkı bir filtreyle incelediğini aktardı. Küresel sermaye akışlarının yön değiştirdiği bu yeni süreçte, makroekonomik temelleri zayıf olan ülkelerin sadece faiz artırarak yabancı fonları çekmesinin artık mümkün görünmediğini vurguladı.

Yatırımcıların risk iştahını belirleyen bu yapısal kaymanın, rezerv para birimi olarak doların üzerindeki hegemonik koruma kalkanını da yavaş yavaş gevşettiğini bildiren banka; Norveç kronu ve Yeni Zelanda dolarını öncelikli olarak tercih ederken sterlin ve Çin yuanına yönelik pozitif duruşunu koruduğunu açıkladı. UBS, Fed’e yönelik sıkılaşma beklentilerinin zaman içinde hafiflemesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olası ek faiz hamleleriyle birlikte ABD dolarının küresel ölçekte zayıflayacağını, Euro/dolar paritesinin ise 1,18 - 1,20 bandına doğru hareketleneceğini öngördü.

Portföylerde güvenli liman stratejisi ön plana çıktı

Mevcut piyasa koşullarında varlık dağılımı yapacak yatırımcılar için de somut öneriler sunan UBS, kısa ve orta vadeli devlet tahvillerini hem düzenli gelir sağlaması hem de portföy çeşitlendirmesi sunması nedeniyle cazip görmeyi sürdürdü. Küresel ölçekte güçlü seyreden merkez bankası alımları, dolar endeksindeki olası gevşeme eğilimi ve ABD’nin genel mali görünümüne yönelik biriken yapısal riskler karşısında ise altının stratejik bir koruma aracı olarak portföylerde mutlaka tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı ve makroekonomik tahminlerin zorlaştığı bu süreçte güvenli liman varlıklarının, yatırımcılar için sadece bir getiri aracı olmadığını belirten UBS, bu enstrümanların ani piyasa şoklarına karşı kritik birer kalkan işlevi gördüğünü hatırlattı. Bankanın portföy önerileri doğrultusunda hareket eden fon yöneticilerinin hisse senedi piyasalarındaki volatiliteyi dengelemek adına tahvil ağırlıklarını artırdığı gözlenirken, küresel likidite sıkışması riskine karşı nakit akışını güvenceye alacak bu stratejilerin önümüzdeki aylarda yatırım başarısının temel anahtarı haline geldiğini ifade etti.

Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımları ve enflasyonist beklentilerin tam anlamıyla kırılamaması, geleneksel yatırım araçlarının koruyucu özelliğini zayıflatırken portföy optimizasyonunda defansif reflekslerin ön plana çıkmasına yol açtı. Özellikle küresel borç yükünün sürdürülebilirliğine dair artan kaygılar, kurumsal fonların sermaye koruma odaklı stratejilere yönelmesini tetikledi. UBS bu doğrultuda makroekonomik risk haritasını doğru okuyan piyasa aktörlerinin, spekülatif kazançlar peşinde koşmak yerine likidite derinliği yüksek olan güvenli liman enstrümanlarında derinleşmeyi tercih ettiğini kaydetti.