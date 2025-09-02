UBS, Fed tahminini açıkladı: 4 faiz indirimi bekliyor

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri, çekirdek enflasyonun yıllık %2,9 ve manşet enflasyonun %2,6 ile beklentiler doğrultusunda sabit kaldığını gösterdi. Bu durum, enerji fiyatlarındaki gevşeme ve barınma maliyetlerindeki yavaşlamanın kalıcı hizmet enflasyonunu dengelemesiyle enflasyon baskılarının sınırlı kaldığını göstermektedir.

UBS, gevşemenin ana nedeni olarak işgücü piyasası risklerini vurgulamaktadır. Düşük işsizlik oranına rağmen son veriler işgücü talebinin zayıfladığına işaret ediyor. Fed yetkilileri, işsizlik oranının yılsonuna kadar doğal oranın üzerine çıkmasını ve 2027 yılına kadar yüksek kalmasını bekliyor.

Fed'in değişen tonu bu görünümü destekliyor. Temmuz ayındaki toplantıda, 30 yıldan uzun bir süredir ilk kez olmak üzere, kesintiler lehine iki karşı oy kullanılırken, Powell ve Başkan Waller da dahil olmak üzere kilit yetkililer güvercin duyguları dile getirdiler ve Waller olası bir Eylül kesintisini destekledi.

Enflasyonun hedefe yakın seyretmesi ve istihdam risklerinin artması nedeniyle UBS, önümüzdeki dört Fed toplantısının her birinde faiz indirimi bekliyor.