UBS Fed tahminini değiştirdi: Bu yıl iki faiz artışı bekliyor

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UBS, güçlü ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasının dayanıklılığını ortaya koymasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) 2026 yılına ilişkin faiz tahminini değiştirdi. Kurum, Fed'in eylül ve aralık aylarında 25'er baz puanlık iki faiz artışına gitmesini bekliyor.

UBS daha önce Fed'in bu yıl para politikasında herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngörüyordu.

UBS Global Wealth Management tarafından cuma günü yayımlanan notta, "Ancak şahin iletişim, özellikle Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşması, arz darboğazlarından kaynaklanan artan enflasyon riskleri ve ağustos ayı iş gücü piyasası verileri, bu tahmini değiştirecek kadar güçlü geldi" denildi.

ABD ekonomisi 162 bin istihdam yarattı

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi arttı ve beklentileri rahatlıkla aştı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

İstihdam verilerinin ardından Citigroup ve Macquarie de faiz tahminlerinde değişikliğe gitti. Güçlü istihdam raporu, Warsh'ın ağustos ayında düzenlenen Jackson Hole sempozyumunda verdiği şahin mesajların ardından geldi.

Piyasalarda eylül için faiz artışı beklentisi güçlendi

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise gelecek verilerin enflasyon baskılarının hafiflemeye devam ettiğini göstermesi durumunda faizlerin sabit tutulmasını destekleyeceğini söyledi.

CME'nin FedWatch aracına göre finansal piyasalar, Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 58 olarak fiyatlıyor. Bu oran perşembe günü yüzde 52 seviyesindeydi.