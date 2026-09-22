UBS Fed'den aralıkta bir faiz artışı daha bekliyor

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UBS, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımının ardından aralık ayında bir kez daha 25 baz puanlık artış yapmasını beklediğini, piyasaların ise muhtemelen gerçekleşecek olandan daha uzun bir sıkılaşma döngüsünü fiyatladığını belirtti.

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmış ve böylece üç yıl sonra ilk kez faiz artırmıştı. Fed Başkanı Kevin Warsh, bu adımla para politikasındaki destekleyici duruşun bir miktar azaltıldığını söylerken, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda büyümeye devam ettiğini belirtmişti.

Fed yetkililerinin 18'inden 16'sı bu yıl en az bir faiz artışı daha öngörürken, 2026 sonu için medyan politika faizi tahmini yüzde 4,1 oldu.

Piyasalar daha uzun bir sıkılaşma döngüsü fiyatlıyor

UBS, aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı daha beklerken, piyasaların 2027 sonuna kadar üç ilave faiz artışı fiyatladığına dikkat çekti.

Banka, Fed'in kendi modeline göre ilave 50 baz puanlık sıkılaşmanın ekonomik büyümeyi yalnızca birkaç onda bir puan azaltacağını belirtti.

UBS, S&P 500 şirketlerinin kârlarının 2026'da yüzde 25, 2027'de ise yüzde 14 artmasını bekliyor. S&P 500'deki medyan şirketin kar büyümesinin de yaklaşık yüzde 14 seviyesinde olduğu ifade edildi.

Güçlü kar büyümesi hisseleri destekleyebilir

UBS, güçlü ve genele yayılan kâr büyümesinin hisse senedi piyasalarının orta ölçekte daha yüksek tahvil faizlerini karşılamasına yardımcı olacağını belirtti.

Banka, son dönemde yükselen tahvil getirilerinin özellikle orta ve uzun vadeli yüksek kaliteli tahvillerde seçici fırsatlar yarattığını kaydetti.

UBS, orta vadelerde daha güçlü yatırım yapılabilir notlu ihraççıları ve daha riskli kredi ürünlerinde daha kısa vadeli pozisyonları tercih ederken, en uzun vadeli tahviller konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtti.

UBS'ye göre sığ bir faiz artırım döngüsü ABD ekonomisini veya hisse senetlerindeki yükselişi rayından çıkarmayacak.