UBS, Fed'in yakın vadede faizi sabit tutmasını bekliyor

Fed Başkanı Kevin Warsh ise Fed'in faaliyetlerini gözden geçirmek üzere oluşturulan beş çalışma grubuna yapılacak kilit atamaların gelecek hafta açıklanacağını duyurmuştu. Warsh, bir yıl içinde Fed'in karar alma sürecini gerçek zamanlı verilere daha fazla dayandırmayı hedeflediğini ifade etmişti.

UBS, Fed'in yakın vadede faiz oranlarını sabit tutmasını beklediğini ve piyasaların faiz artırımı beklentilerini azaltabileceğini öngördü. Bu çerçevede banka, tahvil getirilerinin gerilemesinden faydalanmak amacıyla kısa ve orta vadeli kaliteli tahvilleri tercih etmeyi sürdürüyor.