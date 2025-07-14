UBS: Gümrük vergileri resesyon riski taşıyor 

UBS Küresel Varlık Yönetimi Baş Yatırım Sorumlusu Mark Haefele'ye göre, Başkan Trump'ın artan gümrük vergisi tehditleri ticaret müzakerelerinde ABD'nin elini güçlendirebilir ancak resesyonu tetikleme ve piyasa oynaklığını artırma riski taşıyor.

Haefele, ABD'nin efektif tarife oranının yılsonuna kadar yüzde 15'e ulaşabileceğini öngörüyor ve IEEPA'nın son zamanlarda özellikle Brezilya'yı hedef alan kullanımının yasal belirsizliği artırdığı uyarısında bulunuyor. Yüksek Mahkeme nihayetinde bu tür tarifeleri yasadışı ilan edebilir, ancak bu 2025'in sonları veya 2026'nın başlarından önce olmaz.

Gümrük vergilerinin büyümeye riski

Piyasaların şimdiye kadar direnç göstermesi ve hisse senetlerinin rekor seviyelere ulaşması yönetimi cesaretlendirdi.

Bununla birlikte, 1 Ağustos için önerilen yüzde 30'luk gümrük vergilerinin yasalaşması ve devam etmesi halinde, UBS şirket karları ve ekonomik büyüme üzerinde önemli bir aşağı yönlü risk olduğu konusunda uyarıyor.

Hazine Bakanı Bessent'in, özellikle de yüzde 7'ye yaklaşan yüksek cari açık/GSYH oranı göz önüne alındığında, bu tehlikenin farkında olduğu bildiriliyor.

AB risk altında kalmaya devam ediyor

USMCA kapsamındaki muafiyetler Kanada ve Meksika ile yaşanan aksaklıkları sınırlandırabilirken, AB risk altında kalmaya devam ediyor. UBS, müzakerelerin başarısız olması halinde Euro Bölgesi'nde büyümenin negatife dönme ve ECB'nin faizleri daha da düşürme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Meksika'nın durumunda, tarifeler dar hedefli görünmekte ve misilleme olasılığını azaltmaktadır.

UBS, yatırımcılara kademeli olarak hisse senetlerine geçmelerini, yapay zeka, enerji ve sağlık hizmetlerine odaklanmalarını ve altın, hedge fonlar ve USD dışı para birimleriyle çeşitlendirme yapmalarını tavsiye ediyor. Banka, ABD dolarının "güvenli liman" statüsüne ilişkin artan şüpheciliğin ortasında EUR/USD'nin 1,20'ye doğru tırmanacağını düşünüyor.