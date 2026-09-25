UBS kron için temkinli duruşunu korudu

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UBS İsveç kronu için temkinli duruşunu korudu. Banka küresel faiz ortamının kronun görünümünü zayıflattığını belirtti. Değerlendirmede ABD ve Avrupa'da faizlerin yüksek seyretmesi kronun cazibesini azalttı.

Yatırımcıların getirisi yüksek para birimlerine yönelmesi kron üzerindeki satış baskısını artırdı.

Faiz makası kron aleyhine açıldı

UBS Riksbank'ın politika adımlarının makası kron aleyhine genişlettiğini vurguladı. Banka Riksbank'ın ECB ve Fed'den önce faiz indirmesinin kronun getiri avantajını azalttığını ifade etti.

Düşük enflasyonun erken gevşemeyi desteklediğini ve bu durumun kronu zayıflattığını belirtti.

EUR/SEK için yukarı yönlü riskler arttı

UBS EUR/SEK beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka kısa vadede paritede yukarı yönlü risklerin güçlendiğini değerlendirdi.

Raporda küresel riskten kaçış eğiliminin EUR/SEK'i 12,0 seviyesine taşıyabileceği kaydedildi. Güçlü küresel büyüme senaryosunda ise paritenin 11,0 seviyesine gerileyebileceği belirtildi.

Küresel risk algısı belirleyici oldu

UBS kronun yüksek beta özelliğine dikkat çekti. Banka küresel büyüme görünümündeki bozulmanın ve risk iştahındaki zayıflamanın kron üzerinde baskı yarattığını aktardı.

Buna karşın ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirim döngüsünün risk iştahını destekleyebileceğini ve kron için toparlanma alanı oluşturabileceğini öngördü.

Kurum kısa vadede dalgalanmanın süreceğini, dezenflasyon sürecinin ise orta vadede kronu destekleyebileceğini değerlendirdi.