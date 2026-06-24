UBS: Piyasaların Fed faiz artışı beklentisi verilerle örtüşmüyor

UBS, piyasaların nisan ayına kadar iki Fed faiz artırımı fiyatladığını, ancak bu beklentinin mevcut verilerle örtüşmediğini savundu. Bankaya göre en olası politika seyri, 2027'de faiz indirimlerine geçişten önce uzun süreli bir bekleme dönemi.

UBS, mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verilerinde tarife kaynaklı enflasyon baskısının tersine dönmeye başladığına işaret etti. Banka, tarife geçişinin geri çözülmesinin enflasyon eğilimini önümüzdeki yıl yaklaşık 0,8 puan düşürebileceğini öngördü.

Büyüme görünümü ne durumda?

Büyüme görünümü de bekleme senaryosunu destekliyor. UBS, azalan mali desteğin ve düşük reel gelir artışının hanehalkı tüketimini baskı altına almasıyla 2026'nın ikinci yarısında ABD büyümesinin yavaşlayacağını öngördü.

Banka, faiz artırımı olasılığının anlamlı ölçüde yükselmesi için üç koşulun eş zamanlı gerçekleşmesi gerektiğini belirtti: enflasyon beklentilerinde kalıcı yükseliş, büyümenin %2,5 üzerine yeniden ivmelenmesi ve işsizlik oranında sürekli düşüş. UBS'e göre bu koşulların hiçbiri şu an karşılanmış durumda bulunmuyor.

Warsh’ın düzenlemeleri gecikebilir

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın iletişim, bilanço, veri, verimlilik ve istihdam piyasaları ile enflasyon çerçevelerini kapsayan beş iç görev gücü kurduğunu açıklaması, UBS'e göre politika düzenlemelerini geciktirebilir. Banka, bu gözden geçirme sürecinde politika yapıcılar arasında uzlaşının sağlanamamasının uygulamayı daha da yavaşlatabileceğini ifade etti.

UBS, mevcut yüksek getirileri fırsat olarak değerlendirerek kısa ve orta vadeli kaliteli tahvillere ağırlık verilmesini önerdi. Banka, Fed politika faizinin sonunda düşeceği beklentisiyle altın görünümüne ilişkin orta ve uzun vadeli yapıcı tutumunu korudu.