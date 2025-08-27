UBS: Siyasallaşan Fed enflasyon maliyetlerini artırabilir

UBS, Fed Başkanı Jerome Powell'ın son konuşmasında merkez bankasının bağımsızlığını yeterince savunmadığına dikkat çekerek, bunun potansiyel riskleri artırdığını belirtti.

UBS, Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasını “klasik Powell” olarak nitelendirerek, ticaret tarifelerinin yarattığı baskıyı hafifletmek için Eylül ayında faiz indirimi olasılığının arttığına işaret etti ancak orta vadeli bir çerçeve sunmadığını vurguladı.

Piyasa bu ipuçlarını olumlu karşılarken, banka mesajın aslında “retorikle süslenmiş veri odaklı bir mantra” olduğunu savundu.

Banka, Trump'ın Cook'u görevden alma tehdidinin kurum üzerindeki siyasi riskleri artırdığını belirterek, Fed'in bağımsızlığının daha güçlü bir şekilde savunulmamasının altını çizdi.