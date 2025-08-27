  1. Ekonomim
UBS: Siyasallaşan Fed enflasyon maliyetlerini artırabilir

UBS, Fed'in siyasi baskılar altına girmesinin, ülke ekonomisinde enflasyon kargaşasına yol açabileceği, borçlanma maliyetlerini yükseltebileceği ve büyümeyi sekteye uğratabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

UBS, Fed Başkanı Jerome Powell'ın son konuşmasında merkez bankasının bağımsızlığını yeterince savunmadığına dikkat çekerek, bunun potansiyel riskleri artırdığını belirtti.

UBS, Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasını “klasik Powell” olarak nitelendirerek, ticaret tarifelerinin yarattığı baskıyı hafifletmek için Eylül ayında faiz indirimi olasılığının arttığına işaret etti ancak orta vadeli bir çerçeve sunmadığını vurguladı.

Piyasa bu ipuçlarını olumlu karşılarken, banka mesajın aslında “retorikle süslenmiş veri odaklı bir mantra” olduğunu savundu.

Banka, Trump'ın Cook'u görevden alma tehdidinin kurum üzerindeki siyasi riskleri artırdığını belirterek, Fed'in bağımsızlığının daha güçlü bir şekilde savunulmamasının altını çizdi.

