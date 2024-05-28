UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti

Yükselttilen hedef, endeksin son kapanışı olan 5.304,72'ye göre yaklaşık %5,6'lık bir artışı yansıtıyor. UBS daha önce 5.400'lük bir hedef tahmin etmişti.

UBS, daha güçlü kazanç tahminleri ve resesyon risklerinin azalmasıyla "destekleyici" bir ekonomik zeminin ABD hisse senetlerini destekleyeceğini söyledi.

Jonathan Golub liderliğindeki UBS stratejistleri, 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini 240 dolardan 245 dolara yükselterek yıl boyunca %11,4'lük bir büyümeye işaret etti.

UBS, yüksek ABD enflasyonunun hisse senedi fiyatları için olumlu olma eğiliminde olduğunu ve artan fiyatlandırma gücü yoluyla şirket marjlarına fayda sağlayacağını söyleyerek tahminini Şubat ayında 5.150'den 5.400'e çıkarmıştı.